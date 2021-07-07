七旬華裔婦下城被車撞 多處骨折

疫後復甦，車禍意外明顯增加。圖非事件當事人。(記者張晨╱攝影)

一名七旬華裔耆老日前在曼哈頓下城過馬路時被計程車撞傷，造成身體多處骨折，隨著紐約市從疫情復甦，交通案件也增加；此案的受害者6日通過美國福建同鄉會求助，每周二的法律諮詢也在獨立日長周末後恢復。

該耆老於6月25日在西百老匯(West Broadway)交里德街(Reade St.)過馬路時被撞傷，她表示，在行人綠燈時正常通行，且因年邁行走速度也不快，不料被一輛「疾馳而來」的計程車撞倒；送醫治療診斷多處骨折。

意外傷害律師吳聖洋表示，紐約州 的交通法多傾向於保護行人，無論其是否遵守交規，車輛在合理條件下避讓行人是必須的；紐約州的交通事故按照「比例賠償」，律師會通過雙方證詞、監控錄像(如果有)、和目擊證人證詞，綜合評定責任的承擔比例。

醫藥費支付方面，吳聖洋指出，因為車禍 的原因，紅、藍、白卡不能支付醫藥費，紐約的車禍醫療保險 稱為無過失險(No Fault)，事故發生時無過失險會成為第一順位承擔醫藥費，每人的補償金額不超過5萬元；其他任何保險都不會支付醫藥費，直到無過失險用完或拒保為止。

無過失險只管醫藥費，而賠償方面則由過失險負責，如果有工資，也可用於補償工資，但此案耆老已經退休，所以不存在這個問題。

隨著疫情復甦，吳聖洋表示，去年同期，一個月平均接到四、五起案件，而如今已經恢復至疫前水平，每月約接20多起案件。

每周二下午2時的福建同鄉會免費法律諮詢已於本周恢復，有法律問題可前往諮詢。