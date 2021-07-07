紐約市上月槍擊、謀殺案比去年大降

數據顯示，今年6月紐約市槍擊案、謀殺案大幅下降，其中謀殺案同比下降23%。(Getty Images)

市長白思豪(Bill de Blasio)6日表示，根據市警總局的數據，雖然今年6月紐約市 累計犯罪數據比去年同期有所增長，但槍擊 案、謀殺案數量大幅下降，其中謀殺案數量同比下降23%；市府表示，去年疫情 以來開始的犯罪上升勢頭已經開始逆轉，但「仍有許多工作要做」，而且數據顯示，目前的犯罪數字還遠未恢復到疫情前的水平。

槍擊案的數量比去年6月下降19.5%，從去年的205起降至165起；槍擊案遇難者數量也同比下降26%，槍支相關代補數量則比去年猛增99%；市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，「我們傳達的信息很簡單：在紐約市，任何非法持槍者都將承擔後果。」

新冠疫情期間，紐約市的槍擊案和謀殺案數量暴增，導致公共安全議題成為市長選舉中最為火熱的話題；希爾表示，目前犯罪數量的下降，可能預示著市警局在社區的反暴力犯罪舉措初見成效。

白思豪和希爾均呼籲民眾保持耐心，表示隨著拘捕數量增加、更多幫派被剷除、社區巡邏增多，犯罪數字最終會繼續下降；希爾表示，「從6月起，我們已經開始扭轉從去年5月開始的犯罪上升勢頭，一切都在進行中，但我們知道仍有很多工作要做，應對槍支暴力目前是市警局的工作重點。」

然而，和疫情之前相比，紐約市的犯罪仍顯猖獗；例如，今年6月的槍擊案數量為2019年同期的兩倍，當年6月僅報告了89起；而且，逮捕數量增加也並不一定導致槍擊案數量下降，去年9月市警局曾作出607次槍支相關拘捕，創下1994年以來單月新高，但槍擊案數量並未減少。

總體來看，紐約市上月的累計犯罪數量同比增長3.1%，但主要由於盜車案數量大增31.2%，延續了去年疫情封城起就出現的趨勢；同時，大盜竊案數量也增長32.2%，但數量仍少於2019年和2018年同期。