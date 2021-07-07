我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

紐新航港局首位亞裔行政高管 劉曉晴晉升

記者金春香／紐約報導
劉曉晴日前晉升為紐新航港局首位亞裔行政高管。(劉曉晴提供)
劉曉晴日前晉升為紐新航港局首位亞裔行政高管。(劉曉晴提供)

華裔劉曉晴(Annesa Lau)13年前加入紐新航港局(Port Authority)，在經歷了無數挑戰，以及在新冠疫情期間擔負起更多重擔後，日前她晉升為航港局營運服務總監(Director of Operations Services，OSD)，也成為首名擔任航港局高管職位的亞裔，領導450名員工；在過去數月亞裔不斷遭受歧視和暴力攻擊的時間，她作為航港局亞裔聯盟的副主席，組織數場活動，在航港局內推動亞裔文化，鼓勵亞裔員工積極發聲。

劉曉晴本科畢業後加入UPS快遞公司，並在全職工作期間開始在新州史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)工程學院兼職攻讀碩士學位；她通過校招獲得紐新航港局的工作機會，加入航港局的管理與預算部門，學習了如何分配預算，如何開發解決方案。

她表示，疫情期間，管理與預算部門為航港局的運營提供最核心的服務，要在乘客量驟減，以及眾多防疫規定和限制情況下，保證航港局的正常運營，及乘客安全。

疫情期間雖然壓力大，但憑藉著樂觀心態和積極的行動力戰勝諸多挑戰，「我希望找到讓大家都滿意的解決方案，作為領者導，多進行實地考察，也非常重要。」

劉曉晴希望在新職位上，繼續為推動女性和少數族裔群體進入領導層和擔任其他重要職位而努力，她認為無論在任何地方，傾聽不同的聲音、與不同背景的人進行對話，打擊仇恨、共同建立社區，都非常重要，「你一個人無法改變世界，但你可以成為這個世界不斷前進、改變的一部分。」

亞裔 疫情 預算

上一則

暑期班+夏令營 「夏季崛起」開班補課兼休閒

下一則

反對7、8大道改單行道 華人求助亞當斯

延伸閱讀

2萬員工舉報中國海航董事長 黑箱操作變成家族企業

2萬員工舉報中國海航董事長 黑箱操作變成家族企業
放棄千萬元股票 中芯研發副總裁吳金剛突離職

放棄千萬元股票 中芯研發副總裁吳金剛突離職
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職
蘋果造車招兵買馬 挖角特斯拉高管後 聘BMW前開發主管

蘋果造車招兵買馬 挖角特斯拉高管後 聘BMW前開發主管
台積電「神山村」安置高管 成投資新標的

台積電「神山村」安置高管 成投資新標的

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
鄭斌夫妻向律師致謝，左起依次為翁振信律師樓律師助理劉艷娟、鄭斌、林靜、律師Dan Lynch、律師翁振信、律師助理李靜。(記者顏嘉瑩╱攝影)

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

2021-07-01 02:30
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

2021-07-01 09:16
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56
Delta變種來襲，紐約陽性率近日有所反彈；圖為國慶節大批民眾聚集等候觀賞當晚的梅西國慶煙火秀。（記者顏嘉瑩／攝影）

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

2021-07-06 09:18
紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

2021-06-30 13:14

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈