紐新航港局首位亞裔行政高管 劉曉晴晉升

劉曉晴日前晉升為紐新航港局首位亞裔行政高管。(劉曉晴提供)

華裔劉曉晴(Annesa Lau)13年前加入紐新航港局(Port Authority)，在經歷了無數挑戰，以及在新冠疫情 期間擔負起更多重擔後，日前她晉升為航港局營運服務總監(Director of Operations Services，OSD)，也成為首名擔任航港局高管職位的亞裔 ，領導450名員工；在過去數月亞裔不斷遭受歧視和暴力攻擊的時間，她作為航港局亞裔聯盟的副主席，組織數場活動，在航港局內推動亞裔文化，鼓勵亞裔員工積極發聲。

劉曉晴本科畢業後加入UPS快遞公司，並在全職工作期間開始在新州史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)工程學院兼職攻讀碩士學位；她通過校招獲得紐新航港局的工作機會，加入航港局的管理與預算 部門，學習了如何分配預算，如何開發解決方案。

她表示，疫情期間，管理與預算部門為航港局的運營提供最核心的服務，要在乘客量驟減，以及眾多防疫規定和限制情況下，保證航港局的正常運營，及乘客安全。

疫情期間雖然壓力大，但憑藉著樂觀心態和積極的行動力戰勝諸多挑戰，「我希望找到讓大家都滿意的解決方案，作為領者導，多進行實地考察，也非常重要。」

劉曉晴希望在新職位上，繼續為推動女性和少數族裔群體進入領導層和擔任其他重要職位而努力，她認為無論在任何地方，傾聽不同的聲音、與不同背景的人進行對話，打擊仇恨、共同建立社區，都非常重要，「你一個人無法改變世界，但你可以成為這個世界不斷前進、改變的一部分。」