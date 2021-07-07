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暑期班+夏令營 「夏季崛起」開班補課兼休閒

記者和釗宇／紐約報導
市府推出的暑期班與夏令營結合體「夏季崛起」項目6日開課。（記者和釗宇／攝影）
市府推出的暑期班與夏令營結合體「夏季崛起」項目6日開課。（記者和釗宇／攝影）

市府推出的暑期班與夏令營結合體「夏季崛起」(Summer Rising)項目6日開課，該項目為希望暑假補回學業成績或參加休閒活動的學生提供；華裔家長表示，暑期班項目不僅能讓孩子熟悉較遠環境、彌補功課，也能讓家長更方便找工作。

去年由於疫情，市教育局曾擴大線上暑期班項目因規畫不佳，其實施令學生及家長感到困惑，未達到預期效果；今年的夏季崛起計畫，將取代暑期班和由市府開設的夏令營，市教育局希望藉由這項免費計畫，幫助學生彌補疫情落下的功課，並在心理健康方面提供支援。學生在一天中會用半天加強學業，另外半天參與室內和室外的休閒活動，

根據市教育局規畫，「夏季崛起」計畫課程從7月6日開始，持續上課七周，小學生至8月20日期間每周上課五天；初中生至8月12日，每周上課四天；高中生至8月13日，每周上課五天；若家長和學生對該項目有興趣，本周仍可前往schools.nyc.gov/summer報名。

「夏季崛起」為希望暑假補回學業成績或參加休閒活動的學生提供。（記者和釗宇／攝影）
「夏季崛起」為希望暑假補回學業成績或參加休閒活動的學生提供。（記者和釗宇／攝影）

白思豪表示，夏季崛起計畫是與家長、學生深入討論後推出的項目，該項目將為很多學生帶來疫情以來首次返校的機會，「許多家長希望利用暑假集會，讓孩子重新適應校園生活，彌補落下的功課，同時也希望能在暑假給孩子帶來更多快樂。」

根據市府初步數據，全市有超過20萬學生報名參加該項目，五區約有800個校園加入；其中，學前班至八年級約有8萬6000人，高中生有8萬人，還有2萬3000名第75學區的特殊教育學生；所有學生都須遵守防疫規定，戴口罩並保持社交距離，市府也將每隔一周對10%的學生進行隨機新冠病毒檢測。

曼哈頓華埠的容閎小學也是「夏季崛起」計畫的學校，學校教師陳小姐表示，當日是開班第一天，老師們都比較忙碌，但總體進展順利；放學來接孩子的華裔市民林先生表示，一年級的孩子在疫情期間一直上網課，「9月就要全面復課了，希望孩子能過來適應一下校園環境，他也很開心的。」

來接孩子的陳小姐表示，她的孩子上五年級，雖然孩子上個學年參加了混合教學，每周可以到校，「但也沒能學很多東西，把孩子送過來希望補補課，另外也有個地方照顧孩子；這個項目的放學時間很合適，比正常上課下午2時放學好得多，這樣我就更方便找工作。」

陳小姐表示，「夏季崛起」目不僅能幫孩子補課，還能給她騰出時間找工作。（記者和釗宇...
陳小姐表示，「夏季崛起」目不僅能幫孩子補課，還能給她騰出時間找工作。（記者和釗宇／攝影）
陳小姐表示，「夏季崛起」目不僅能幫孩子補課，還能給她騰出時間找工作。（記者和釗宇...
陳小姐表示，「夏季崛起」目不僅能幫孩子補課，還能給她騰出時間找工作。（記者和釗宇／攝影）
「夏季崛起」為希望暑假補回學業成績或參加休閒活動的學生提供。（記者和釗宇／攝影）
「夏季崛起」為希望暑假補回學業成績或參加休閒活動的學生提供。（記者和釗宇／攝影）

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