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可以看書借書了 紐約3大公共圖書館全面重開

記者金春香／紐約報導
紐約三大公共圖書館體系，本月全面重開。(記者金春香／攝影)
紐約三大公共圖書館體系，本月全面重開。(記者金春香／攝影)

紐約市公共圖書館系統7日起重新全面開放館內閱讀服務，這是自新冠疫情爆發15個月以來，公共圖書館首次解除相關限制，民眾可以回到在館內享受閱讀與社交的日子。

分館遍布曼哈頓、布朗士和史泰登島的紐約公共圖書館6日起已經重啟借閱書籍、使用館內座位、借用筆記本電腦、使用台式電腦、室內活動與課程等，位於曼哈頓中城的紐約公共圖書館總館內的知名玫瑰閱讀室(Rose Reading Room)也開始對外開放。

布碌崙公共圖書館、皇后區公共圖書館，也將分別在本月17日和12日開始恢復此前因疫情而叫停的大部分服務。

在疫情期間申請獲得電子圖書卡的民眾，可以前往分館換取卡片，三個公共圖書館系統都將繼續免除圖書借閱過期罰金至9月。

雖然全面重開，圖書館內不再限制人數，但民眾在館內仍需戴口罩。

此外同樣位於曼哈頓中城的尼亞科斯基金會圖書館(Stavros Niarchos Foundation Library)整修後日前也全面開放，該圖書館頂層還有風景優美的空間，需要提前預約。

公共圖書館50多處分館中，目前有14處因需要整修仍關閉，五處仍用為疫苗接種點。

圖書館 紐約市 疫情

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