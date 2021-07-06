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慶重啟&籌款 美國孔子杯高球賽26日開打

記者朱蕾／紐約報導
美國孔子基金會將舉辦第六屆「孔子杯」高球邀請賽，為基金會的獎學金籌款，前排右四至七依次為焦志俠，安全忠，曹學良，孫連生。(記者朱蕾／攝影)
美國孔子基金會將舉辦第六屆「孔子杯」高球邀請賽，為基金會的獎學金籌款，前排右四至七依次為焦志俠，安全忠，曹學良，孫連生。(記者朱蕾／攝影)

2021年美國「孔子杯」高爾夫球邀請賽，將於26日在紐約長島華盛頓港(Port Washington)的Harbor Links高爾夫球場舉行，以球會友，並為美國孔子基金會的獎學金籌款，同時慶祝紐約全面重啟。

孔子杯高爾夫球邀請賽由美國孔子基金會主辦，大紐約地區各社團、僑領、企業家等協辦；美國孔子基金會、紐約山東同鄉會會長孫連生5日表示，此賽事自2015年舉辦首屆，至今已成為大紐約乃至美東地區的高水準高爾夫球賽事，得到社會各界的支持和參與；高水平的比賽加上高額的獎金，每年吸引上百名高手參加，最重要的是為孔子基金會的獎學金籌款，是一場重教育、獻愛心、做慈善、育後人的活動。

孔子基金會永久會長安全忠表示，此邀請賽集慈善、競技、休閒、商務、交流於一身；去年因新冠疫情，未能如期舉辦，今年紐約走出疫情，各項活動陸續恢復；邀請賽也迎來第六屆，今年的贊助商增多、參與人數也增多，目前的捐款已達9萬多元，將用於孔子基金會的獎學金發放，助華裔學子更好求學和發展。

本屆高球邀請賽籌委會主席、美國山東工商總會理事長曹學良表示，組委會提供了很多的獎項和更豐厚的獎品，一桿進洞獎是陸虎(Range Rover)車一台；當日賽後，還有頒獎晚宴以及精采的文藝演出；紐約山東同鄉會理事長王建英表示，賽事的贊助商和獲獎球員，會受邀參加每年一度的孔子基金會中秋祭孔年會和獎學金頒獎典禮。

孔子基金會創會會長焦志俠和理事長王傑表示，作為非營利的慈善組織，美國孔子基金會自2012年成立以來，為美、中兩地的學子發放的獎學金總額已超過百萬元，感謝社區各界對基金會的支持。

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