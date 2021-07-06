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紐約科學館8日重開 邀民眾參與「幸福實驗」

記者朱蕾／紐約報導
紐約科學館的全新項目「幸福實驗」帶遊客探索幸福。(取自科學館網站)
紐約科學館的全新項目「幸福實驗」帶遊客探索幸福。(取自科學館網站)

皇后區紐約科學館(New York Hall of Science)因新冠疫情關閉近18個月後，將於8日重新向公眾開放，並推出多項精心研究和設計的新體驗區；其中疫情期間新創建的「幸福實驗」項目，邀請民眾探索「幸福」，學會控制情緒，更好迎接疫後生活。

紐約科學館總裁兼執行長霍尼(Margaret Honey)對重開感到興奮，並表示，她的整個團隊利用非自願中斷的這段時間來研究和投資改善遊客的體驗，整個館內都有更新或全新的體驗，「我們非常期待重新迎客」。

科學館其中一個新項目是在疫情期間創建的「幸福實驗」(The Happiness Experiment)，它深入探討了幸福的神經體統和社會科學，並邀請遊客探索幸福的含義、幸福如何塑造他們的生活，以及如何更好的控制情緒，這在經歷了疫情之後顯得更為重要。

因疫情關閉一年半的紐約科學館將於8日重開。(記者朱蕾／攝影)
因疫情關閉一年半的紐約科學館將於8日重開。(記者朱蕾／攝影)

科學館展覽內容開發人員赫梅斯(Dana Hemes)表示，他們於2019年開始為該項目制定想法，最初的目的是為假日提供「愉快的體驗」；然而，2020年疫情的出現鼓勵團隊「重新思考幸福的主題及其在我們生活中的作用」。

「我們注意到，即使在這個充滿挑戰的時期，人們也能找到這些快樂或幸福的時刻，這是非常有益的」，赫梅斯說，「如果2020年教會了我們什麼，那麼就是你無法控制周圍的世界。我們希望讓我們訪客能夠對他們的大腦和身體的工作方式有更多的了解；此外，他們的口袋裡有一套工具，也許可以經過一些練習並將其融入到生活中。」

根據科學館的介紹，「幸福實驗」充滿了多個沉浸式區域，邀請參觀者探索影響幸福水平的不同變量，並發現環境、社會和行為因素如何影響情緒和幸福感；旨在教會參觀者如何更好的控制自己的幸福，即使面對挑戰和其他影響。

例如一些區域教授外部世界如何影響情緒，一些區域則鼓勵訪客觀察身心聯繫；照相亭體驗請參觀者表達六種不同的積極情緒，這些情緒投射在不同顏色的背景上，表明幸福並不是唯一有益的感覺，還有幸福轉瞬即逝區(Happiness is Fleeting)、更高能量區(Higher Energy)、森林沐浴(Forest Bathing)等。

紐約科學館地址：皇后區111街47-01號；科學館更多信息和在線購票，請至網站https://classic.nysci.org/。所有參觀者都需要戴口罩。

疫情 紐約 皇后區

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