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助曼哈頓華埠疫後吸客 社區人士提設夜市

記者顏嘉瑩／紐約報導
為了在新冠肺炎疫情之後吸引更多觀光客，有曼哈頓華埠社區人士發想規畫夜市。(記者顏嘉瑩／攝影)
為了在新冠肺炎疫情之後吸引更多觀光客，有曼哈頓華埠社區人士發想規畫夜市。(記者顏嘉瑩／攝影)

日前皇后區夜市回歸，吸引數千名饕客到場大啖美食；為了在新冠肺炎疫情之後吸引更多觀光客，也有曼哈頓華埠社區人士發想擬規畫夜市，吸引更多年輕人到社區觀光；不過也有另一派認為，華埠客群與皇后區不同，若規畫夜市恐有難度，也會替餐館增加人力等成本。

在疫情之後為了吸引觀光客，華埠開始在街道掛燈籠的「亮麗中國城」(Light Up Chinatown)項目，成功吸引不少人到社區觀光；該項目目前在伊利沙白街(Elizabeth St.)和宰也街(Doyer St.)掛燈的第四階段。

亮麗中國城計畫發起人之一、46號美食店經理莫志聯(Patrick Mock)日前受訪時表示，在將華埠掛滿燈籠後，他希望以更豐富的方式吸引更多觀光客。

「目前華埠的商家在晚上7、8點就關門，商家只營業8個小時，人們多到華埠買菜、回家，沒有其他消遣活動，也有很多人特地在夜晚到華埠欣賞燈籠，但拍完照後多數的餐館都已經結束營業，如果能夠規畫夜市，將延長店家營業時間到11點，提供晚餐及宵夜的選項給民眾，預計將可以吸引更多年輕人來華埠觀光。」

莫志聯說，他與多名社區人士討論、獲得支持，希望能夠打造夜晚的華埠，也需要大家的支持；不過目前的夜市計畫仍在發想階段。

不過由於人口組成不同，讓華埠商改區及華埠共同發展機構執行總監陳作舟擔心，若籌畫夜市，恐怕只會為商家帶來店租和人力的成本壓力；他5日受訪時表示，皇后區法拉盛附近有2、30萬名居民，如果在當地辦夜市，不僅法拉盛，像是艾姆赫斯特、傑克遜高地等附近的居民都是客群，但華埠周邊居民僅有2萬多人，涵蓋範圍及觸及人群恐不及皇后區。

另外疫情期間華埠餐館實施戶外用餐座，如今堂食完全開放，也可見到餐館人手多待在室內為顧客服務，戶外則沒有員工在服務；陳作舟說，如今有許多餐館招不到人手，餐館找不到人，業主無法將人手分為兩批人，因此才將現有人力專注在服務堂食客人。

「如果真的辦了夜市，看起來的確是吸引客人來了，豐富了華埠的門面，但卻無法解決小商家因房租和人力增加要負擔的成本。」

華埠 觀光 皇后區

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