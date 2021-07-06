不在籍票開計 賈西亞：有望超前 亞當斯：有信心領先

賈西亞團隊5日預計，不在籍選票開出將讓賈西亞占優，有望後來居上。（賈西亞競選團隊提供）

市選舉委員會將在6日納入不在籍選票，並再次運行排序複選制軟體，更新市級民代選情；目前在市長競選中，布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯 (Eric Adams)的得票率僅領先市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)2%；賈西亞團隊5日表示，相信不在籍選票開出將讓賈西亞占優，有望後來居上。

根據選舉委員會的排序複選制初步計票，經過11輪排序複選制初步計票後，亞當斯以51.1%的得票率暫時排在首位，賈西亞以48.9%的得票率排在第二，僅落後亞當斯兩個百分點，約1萬5000票；另外，前市長助理威利(Maya Wiley)在與賈西亞的倒數第二輪比拚中僅差347票，也有機會翻盤；選舉委員會將於6日計入12萬5000張不在籍選票，並更新選情。

對此，賈西亞團隊的民調專家羅森布拉特(Adam Rosenblatt)表示，從不在籍選票的寄出地址上看，預計賈西亞的表現將好於亞當斯，亞當斯的得票率難高於其初選日的得票率；他說，絕大部分不在籍選票都來自曼哈頓，而賈西亞在曼哈頓占優，而在布碌崙和皇后區多個社區的不在籍選票，賈西亞也有機會吸取其他參選人的低順位選票。

他預計，賈西亞將在不在籍選票中拿到約21%的第一順位投票 ；而在後續輪數歸票中，賈西亞也將拿到更多低順位票數，因楊安澤的支持者更多支持賈西亞，而非亞當斯。

若賈西亞要抵擋威利、反超亞當斯，她在不在籍選票中的最終得票率須達到57%；不過，目前分析人士和民調專家對這種可能性能否出現仍抱有疑問，一些專家預計最後的差距將極其微小。

亞當斯團隊6日則表示，不在籍選票計入後，亞當斯仍然處於極其有利的位置維持領先優勢，預計亞當斯將拿到29%的第一順位選票，這一預測不及初選日和提前投票的31%；威利則敦促支持者們保持耐心。

計票完成後，選舉委員會將於7月12日當周公布民主黨初選的官方結果，勝者將於11月的普選中面對共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)。