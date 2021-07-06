國慶節長周末 紐約市26人遭槍擊造成1死

紐約市長周末26人遭槍擊，一人遭近距離射殺。(市警提供)

紐約市 2021年街頭槍擊 暴力在這個國慶節長周末到達巔峰，全市超過20人成為槍擊案件受害者，包括一名33歲的男子被近距離射殺。

警方表示，這名被槍殺的男子是全市2日至4日間發生的21起搶案中涉及至少26名受害者的一人；市警5日表示，另有三起槍擊案件正在調查。

4日晚10時左右，這名男子在東172街830號外被擊中頭部和胸部後死亡，警方稱，一名女目擊子表示，受害者是被近距離開槍打死的；截至5日上午，仍無人被捕。

最近的一起案件發生在5日凌晨4時30分左右，一輛黑色吉普大切諾基SRT衝到布碌崙(布魯克林)東80街555號，向一群人射擊；一名27歲的男子左手腕中彈，被送往國王郡醫院(Kings County Hospital)就醫。而就在10分鐘前，另有一名26歲的男子在其布什維克(Bushwick)住宅被槍擊中。

而5日凌晨2時左右，一名無辜的路人在曼哈頓西123街236號外散步時被一顆子彈擦傷；警方表示，這名43歲的受害者告訴警員自己沒有看到槍手，甚至不知道槍聲是從哪裡來的。

而4日晚11時30分許，至少有兩名槍手在糖山(Sugar Hill)的埃奇科姆大(Edgecombe Ave.)335號附近開了八槍，擊中了一名18歲女子的身體；而約一小時前，一名17歲的男孩在布朗士 的范可蘭公園(Van Cortlandt Park)被流彈擊中右小腿。