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布碌崙遊民問題加劇 華女頻遭威脅騷擾

記者顏潔恩／紐約報導
一名白人女子經常對著陳女士謾罵。(陳女士提供)
一名白人女子經常對著陳女士謾罵。(陳女士提供)

近來華人眾多的布碌崙(布魯克林)日落公園、貝瑞吉等社區遊民問題加劇，不少華人居民在外對自身安危感到擔憂；一名居住在4大道的華女陳女士表示，近期在街道上或是地鐵口總會遇到遊民，對亞裔的陳女士不停威脅和騷擾。

居住在4大道交68街的陳女士表示，自新冠疫情發生以來，所居住的社區治安一直在惡化，每次踏出家門外不是遇到癮君子就是醉酒者；有一次在路口轉彎時碰見一名醉漢，對方神智不清，脫下褲子當街拉屎，起先她還未注意到，差點就踩到對方的屎尿。

近期下班回家的路上，也頻繁碰見一名外族裔女子坐在丟棄的椅子上，盯著她看似自言自語，接著比著手勢謾罵她；陳女士表示這樣的事發生至少四次，女子外表看起來無恙，但舉止讓人感覺精神狀態不佳。

她也注意到，該女子只有在她經過時會擺出不善的態度，對其他外族裔路人表現正常；雖然該名女子從未衝到陳女士面前威脅，可對方每次罵人的語氣都十分激烈，讓她不免擔心有天真會遭到攻擊。

不僅如此，她經常搭乘的貝瑞吉大道(Bay Ridge Ave)地鐵站也常有遊民在乞討，一進到地鐵站就臭氣熏天；上周她拒絕一名遊民的乞討，對方直接對著她破口大罵，讓她嚇得趕緊快步離開現場。

陳女士說，由遊民引發的治安和衛生問題不斷加劇，加上身為亞裔，無時無刻都會害怕在外遭到襲擊；她希望市府能盡快採取更多行動保護居民；她也說，很多遊民看上去都需要接受精神治療，呼籲相關機構提供社會服務給他們。

地鐵站 亞裔 華人

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