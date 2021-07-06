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史泰登島警力外調 華人憂治安惡化

記者顏潔恩／紐約報導
時報廣場突發襲擊案件後，史島分局的16名警員被調派曼哈頓。(本報檔案照)
時報廣場突發襲擊案件後，史島分局的16名警員被調派曼哈頓。(本報檔案照)

最新數據顯示，愈來愈多華人湧入的史泰登島今年截至當前，槍擊和重竊案等犯罪均有上漲，加上有眾多島上分局警員被調派曼哈頓增援，不少人開始擔憂當地治安；居住在島上的華人表示，由幫派鬥爭引起的槍擊案時有發生，希望市府不要再忽略史島，能加派警力駐守在島上。

調查紐約市犯罪率數據的CompStat近日釋出報告顯示，儘管輕竊、汽車盜竊案等犯罪率較去年有所下降，但最令人擔心的槍擊案卻上升了；今年到6月27日為止，島上已發生20起槍擊案件，比去年上漲33.3%，大多涉及幫派。

另一方面，儘管強姦案有所減少，但在121分局轄區內所發生的次數是去年的兩倍，今年已處理九起相關案件，全區則發生22起案件；同樣的入室盜竊僅在兩個分局有所減少，但在121、122分局內，都上升了將近十宗案件。

雖然史島部分社區治安亮紅燈，但在時報廣場發生多起光天化日襲擊案後，史島分局的16名警員隨即被調派曼哈頓，同時，在新一批警校畢業的新警中，沒人被派往史島；史島和布碌崙(布魯克林)南區民選官員日前致信給市長白思豪(Bill de Blasio)、市警總局局長希爾(Dermot Shea)，要求在下批畢業的學生中安排至少85人到島上分局執勤。

不少移居史泰登島的華人看中當地的房價便宜、社區較為安寧，因此非常擔心幫派勢力擴大後，對居民的生活帶來的影響；住在島上的蕭先生表示，「史島總是被稱為『被人遺忘的區』，很可悲但卻是真的」，希望市府在關注其他區治安的同時，也要把所需的資源注入到史島。

島上居民陳小姐也說，華人普遍都堅信警察的存在是對治安的保障，她也不例外，認為只有加強警方在社區的存在感才能給壞人起到震攝作用；她說，也不要求警方一定要守在每一處角落，但在犯罪率高的地區應加強防備，控制住當地惡勢力，才不會進一步擴散。

華人 槍擊 幫派

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