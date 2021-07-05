抗疫英雄7日大遊行 首位接種新冠疫苗護士領隊 感謝一線人員

7月7日紐約市將舉行紙帶大遊行，致敬一線工作人員；圖為2017年紐約市為奪得世界杯冠軍的美國女足舉行紙帶遊行。（市長辦公室提供）

為慶祝抗擊疫情 的階段性勝利，紐約市 將在7日(周三)舉行「家鄉英雄」大遊行 (Hometown Heroes Parade)，致敬在疫情中做出貢獻的行業與機構，市長白思豪(Bill de Blasio)日前宣布將受表彰的名單，14輛花車將在當日上午11時從曼哈頓炮台公園出發，全美首位接種新冠疫苗的皇后區護士林賽(Sandra Lindsay)將擔任遊行領隊；遊行將成為紐約市有史以來規模最大的紙帶遊行。

白思豪表示，在夏日到來之際，紐約市的復甦讓人們對令這座城市擺脫危機的一線工作者更充滿感激和尊重，「這次慶祝活動將向所有在逆境和前所未有的挑戰中奮戰，以確保紐約安全的人致敬，我迫不及待地想和他們一起慶祝。」

疫情期間，各行各業人員挺身而出，向世界展示了「凡人英雄」的意義；「促進紐約市長基金」執行總監拜爾萊恩(Daniele Baierlein)說，「他們在我們生病時治愈我們，在我們飢餓時為我們提供食物，並確保城市的基本服務在疫情中最艱難的日子裡也能繼續運轉，我們感謝他們的無私奉獻，並為能同他們一起遊行感到自豪，沒有什麼能阻擋紐約！」

「早安美國」聯合主播羅伯特(Robin Roberts)將在遊行結束時在市政廳公園主持頒獎儀式，該儀式旨在對疫情中的一線工作者表達感謝，同時慶祝夏天到來；諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)護士合唱團將在頒獎典禮上表演，該合唱團最近在「美國達人秀」中亮相，未來幾天還將公布更多特邀嘉賓。

參與遊行的14 輛花車代表 不同的一線工作者群體，將加入「英雄峽谷」的遊行隊伍；代表的行業類別包括：醫院、醫療保健、應急食品、社區照顧、急救人員、運輸、市府雇員、小商家和雜貨鋪、教育和兒童保育、公用事業(水電煤氣)、酒店、建築維護、社區維權團體、通訊及外賣送貨服務等。