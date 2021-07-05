福建會館慶國慶 鼓勵華人積極參政提高影響力

美國福建會館慶祝美國國慶，呼籲華人進一步提高公民意識、積極參政議政。(記者朱蕾/攝影)

美國 福建會館4日在法拉盛舉行美國國慶慶祝典禮，福建鄉親和社區領袖歡聚一堂，同時慶祝紐約疫情後的重新開放，並呼籲華人 提升公民意識、積極參政議政，不錯過每一次的選舉投票 ，加強華人影響力。

福建會館主席陳昭銀說，「來自不同地方的我們，因為緣分、理想，匯集在美國這個民主自由的移民國家；經歷了一年多的疫情後，我們終於能夠再次盡情欣賞絢麗多彩的煙花、與親友相聚。」

陳昭銀表示，今年正值紐約市級職位選舉年，很高興看到華人參政、議政的熱情越來越高；「會館此次舉辦美國國慶慶祝活動，旨在呼籲在美華人進一步提升公民意識，會館會繼續致力於帶動鄉親及社區華人進行選民登記並積極投票，從而提升華人的影響力，並推動中美友好和交流。」

有望成為法拉盛選區首位華裔女市議員的黃敏儀出席此慶祝活動，她表示，「美國給我的家庭以及很多移民家庭一個新的開始，像福建會館這樣的社區組織舉辦美國國慶慶典很重要，能夠提醒民眾，我們也是美國人、我們也在盡我們的能力服務社區。」

黃敏儀還表示，雖然今年選舉的初選投票已經結束，不過11月還有普選，她希望此次初選沒有登記為選民的公民在10月8日前完成登記並投票，普選時，民主黨、共和黨以及未選黨派的選民都可以投票，「投票是發出我們聲音的最好方式之一。」

國會眾議員孟昭文的代表李熙慶表示，「美國給了我們每一個人發展、進步的機會，華人和美國其他族裔的民眾一樣，都是美國的一個組成部分，我們不是外來客，也是這個國家的建設者和貢獻者。」