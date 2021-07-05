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長島學前班名額 今秋新增5200個

記者朱蕾╱紐約報導
教育人士認為，擴大學前班項目不僅有益學生，也能減輕家長的負擔。(記者朱蕾╱/攝影)
教育人士認為，擴大學前班項目不僅有益學生，也能減輕家長的負擔。(記者朱蕾╱/攝影)

紐約長島學區獲得額外3190萬元的州府經費，從而今年9月入學的學前班名額將增加約5200個，長島教育界人士希望州府能夠長期為學前提供經費，因為全天的學前班項目不僅有益學生，也能減輕家長的負擔。

根據州教育廳的信息，紐約州已撥款1.05億元用於擴大學前班項目，其中超過9000萬元將通過州援助方案直接提供給紐約市以外的學區，各學區還可以競爭額外的1500萬元用於早期教育的州撥款。全州232個學區將獲得新的或增加的經費，預計能夠增加1萬4000多個全日制學前班名額。

長島地區獲得的3190元經費，約占全州總額的三分之一，將為長島64個學區2021至2022學年提供約5200個學前班名額。不過，這仍然不足以讓每個符合條件的四歲兒童都有座位，在不少學區，家長需要抽籤來決定孩子的名額。

教育工作者表示，學前班可以幫助孩子們在學習上有一個良好的開端，並為上幼稚園做好準備，同時，孩子有全日制課程還能夠減輕工作的父母的負擔。

推動擴大學前班項目的長島地區州參議員卡明斯基(Todd Kaminsky)表示，州教育廳官員在一次公開演講中表示，9000萬元的學前班經費將優先分配給之前沒有獲得學前班資助的學區，剩餘的1500萬元是所有學區都競爭的早期教育補助金。

卡明斯基說，新的資金是州府擴大學前班項目三年承諾的開始；學前班還可以作為一種經濟發展工具，幫助父母就業。「新冠疫情之後，解決工作父母的困境和壓力是優先事項，無論是長島家庭不得不為孩子上學前班支付昂貴的費用，還是家長需要在工作與否之間做出選擇，都是不公平的。」

學區 長島 教育

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