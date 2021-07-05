睽違「疫」年 華人架好相機搶位等煙火秀

大批民眾4日白天就早早到場，等候睽違一年的盛大煙火秀，攝影愛好者們也早早架好機位。（記者顏嘉瑩/攝影）

為慶祝戰勝新冠疫情 ，今年4日國慶日的梅西煙火秀堪稱史上最大，共有超過6萬5000枚煙火從五艘船上施放；不少華人觀眾及攝影愛好者一早就到場占據最佳方位，感受睽違一年的相聚一起、共慶佳節的熱鬧氣氛，慶祝疫後生活回歸正常。

今年的梅西煙火秀重歸往年形式，在東河(East River)由五艘船施放煙火，並開放觀眾現場觀賞，還有巨星雲集的盛大現場表演；雖然晚間9時30分才開始施放，但北美攝影協會會長周煥新與該會七、八個成員，在當天中午前就抵達預先勘察好的長島市 拍攝點，架好相機設備，開始漫長的十多個小時等待。

周煥新說，他在一周前得知煙火施放地點與時間後，就開始研究在哪裡拍，在跑了多個煙火欣賞點後實地勘察後，選擇了長島市，預計最終將會有20多名會員到場拍攝煙火，「因為背景有曼哈頓高樓，在照片中與煙火相映會很好看，視覺效果很好。」

不過由於市府也將煙火觀賞點分成完全接種者觀賞區域和未接種者區，長島市的觀賞點屬於未接種者區，也讓周煥新擔心，表示自己在拍攝過程中，即便在戶外，也會全程戴著口罩，同時與其他協會成員們保持距離，大家各自拍照、避免群聚。

攝影年資約五、六年的華人杜芝靈說，她上次拍國慶煙火已經是2018年，去年市府不公布煙火施放地點、小規模施放，今年煙火秀好不容易回歸，且規模比以往更大，無論如何都要早早到現場占位，「雖然要等十個多小時，但風景很好、藍天白雲，心情很高興，感覺一點都不會累，只希望能拍到氣勢更磅礡的照片。」

華人攝影愛好者早早就抵達煙火觀賞點占位，期待拍到磅礡的煙火秀照片。(周煥新提供)

下午約3、4點就抵達煙火觀賞點的華人林宛琪說，新聞提到此次的煙火秀要慶祝疫情解放，規模比以往更大，讓她相當興奮，開心紐約市 終於恢復原有的朝氣，即便預計現場會人擠人，她還是想要到場體驗。

在皇后區長島市，下午4時許就已經出現大量民眾到煙火觀賞點等待煙火。(記者顏嘉瑩/攝影)

林宛琪說，夏天就是要放煙火，而去年憋了一年的她，很嚮往大家聚在一起的熱鬧感覺，對於疫情，她則表示紐約大部分的人都已經打完疫苗，看煙火的期間她也會戴好口罩、積極洗手，確保防疫安全。

大批民眾4日白天就早早到場，等候睽違一年的盛大煙火秀。（記者顏嘉瑩╱攝影）

每年都在國慶日看煙火秀的李桐表示，去年紐約煙火秀受到疫情影響調整模式，今年全面恢復，必須要大肆慶祝；她說，今年的國慶煙火意義非凡，不僅慶祝國慶，更是大家團結一心、共同抗疫的體現，「人家都說煙火是最美好的祝福，希望這個煙火秀，也能為紐約、為全世界帶來祝福，順利挺過疫情。」