護照申領大延遲 孟昭文提醒暑期出國要注意

過去行遍天下的美國護照不再那麼有價值。(路透)

國會眾議員孟昭文 日前提醒暑期要出國旅行的民眾，注意如今申領與更換護照處理時間出現很大延遲，同時也表示正致力於解決此問題。

孟昭文表示，收到國務院 通知，郵政服務延遲和涉及其他服務合作夥伴的運營問題，已經影響到收到護照申請的處理；國務院給出時間表，表示從民眾提交申請之日到收到新護照之日，常規服務最多可能需要18周，包括最多12周的申請處理時間和最多六周的郵寄時間；需要額外支付60元的加急服務，從提交申請之日到收到新護照之日，可能需要12周的時間，包括最多六周的申請處理時間和最多六周的郵寄時間。

護照的處理時間從國務院收到申請之日開始，而不是郵寄之日；國務院建議個人通過可追踪郵件寄送申請，這樣就可在申請進入系統之前對其進行追踪，申請人還可以選擇額外支付17.56元獲得一至兩天寄回新護照服務。

孟昭文表示，正在努力減少長時間的延誤；她說，作為國會眾議院 撥款委員會國家和外國業務小組委員會副主席，已在一項關鍵支出法案的提案中確保一項條款，要求國務院解決等待時間過長的問題，並將如何解決此問題匯報國會。

眾議院的國家和外國業務撥款法案(State and Foreign Operations Appropriations Bill)的提案，敦促國務院投入必要的資源，以確保護照和簽證申請能夠得到及時處理，與疫情前的處理時間保持一致；還指示國務卿向撥款委員會提交一份報告，詳細說明新護照申請、更新和簽證申請的需求和處理時間，包括導致等待時間增加的因素，以及解決這些因素的行動計畫。該提案計畫於當日提交眾議院，預計眾議院將在未來幾周內通過。

此外，孟昭文和其他國會眾議員6月30日簽署一封致國務院領事局首席副助卿布朗利(Ian Brownlee)的信，並抄送給郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)，呼籲解決護照、簽證申請延遲問題。