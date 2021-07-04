咬斷華男手指 嫌犯失控鬧庭：我沒說滾回你國家

咬斷華男手指，嫌犯雷維爾失控鬧庭。(市警提供)

曼哈頓 中城地獄廚房(Hell's Kitchen)日前發生仇恨攻擊案件，38歲的嫌犯雷維爾(Lloyd Revell)涉嫌無故對一名華裔 男子大喊「滾回中國 ！」(Go back to China)後更張口將其指尖咬掉；3日開庭，幾次發言失控鬧庭，並否認仇恨犯罪的動機，說「我沒說滾回你的國家。」

曼哈頓地區助理檢察官馬爾克斯(Sarah Marquez)表示，雷維爾在5月18日案發時兩次告訴48歲的華裔受害者，讓他「滾回你的國家去」；隨後雷維爾開始猛擊受害者，把他打倒在地，並咬掉「受害者的中指指尖，讓骨頭完全暴露。」馬爾克斯說。

3日於法庭，雷維爾多次脫口而出，「我只是想說話，我只是想說話，而且我也從沒說過要他滾回自己的國家！」

法官沃德(Laura Ward)警告雷維爾，他說的任何話都可能在審判中對他不利；但雷維爾再次插話稱自己並未犯罪，檢方則表示，目前持有案發現場的監控錄像和一名目擊者所拍攝的手機視頻。

「不可能有任何聲音或影像。」雷維爾反駁，法官則迅速打斷他的話，說「好吧，謝謝你先生，你不認罪，已經澄清了你認為自己沒有做過這些事，你現在發表這些激進的聲明，不幸的是已經把自己置於這樣的處境。」

雷維爾繼續回應法官，但他的辯護律師霍斯(Jennifer Hose)打斷，說「我建議你從現在開始保持沉默。」

根據法庭紀錄，雷維爾的保釋金為2萬5000元，他有襲擊未遂和強姦未遂的前科。

在後續的庭審中他再次插話，「我不是強姦犯，我再也不會相信政府！」目前雷維爾仍被拘留，因為律師沒有試圖改變保釋條件。