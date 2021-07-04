史島增建2遊民所 市府被轟暗箱操作

市府日前提出在史泰登島 增建兩處遊民收容所，但居民與民選官員事先未收到通知，指市府是黑箱作業，引起民眾激烈的反對。

其中一處位於海藍大道(Hylan Blvd)1055號，將收納50名50歲以上的女性遊民，民眾認為該地點附近交通已十分繁忙，收容所設立在此恐進一步惡化當地交通。

該收容所由非營利社區居住機構(Institute for Community Living)獲2300萬元負責營運，與市府合約從今年12月開始至2027年6月30日結束，之後還可續約至2030年。

另一處位於唐森斯大道(Tompkins Avenue)Tompkins大道119號，將由一舊樓改造，運營機構是Samaritan Daytop Village，經費4200萬元，合約從今年10月1日開始直至2027年6月30日，同樣可延續至2030年。

史泰登島州眾議員 譚杜喜(Mike Tannousis)表示，選區居民跟他反應後才知道這兩處遊民收容所的計畫，「周邊居民此前也沒有收到任何市府的通知，直到居民看了告示才知道。」

雖然此前遊民服務局曾針對該遊民收容所舉行一次社區會議，譚杜喜表示沒有收到會議通知，直到史泰登島社區委員會告知才發現；市長辦公室發言人施瓦茲(Mitch Schwartz)指出，已根據法規在會議舉行前十天在線上公布，譚杜喜最後有參加會議，證明他已提前得知。

州參議員 沙維娜(Diane Savino)也表示，此前對該計畫同樣不知情，提醒市府這些計畫雖然不用更改土地用途，但不意味著可以不經過居民同意；沙維娜和另一名州眾議員費爾(Charles Fall)已在州府提案，抵制市府暗箱操作。