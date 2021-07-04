民眾反對 「英雄之環」紀念碑改地點

因民眾反對，「英雄之環」紀念碑將更改地點。(州長辦公室提供)

在當地居民和民選官員的強烈反對下，州長辦公室已經同意另外選址，原本計畫在曼哈頓下城砲台公園(Battery Park City)的洛克斐勒公園(Rockefeller Park)內修建的「英雄之環」(Circle of Heroes Monument)紀念碑，將改建在砲台公園的其他區域，不占用公園綠地。

州長葛謨 (Andrew Cuomo)上周宣布，為紀念在新冠疫情 期間獻出生命的關鍵行業人員，於本周一起在洛克斐勒公園內修建「英雄之環」紀念碑，但該工程引起當地居民的強烈不滿，認為會嚴重侵占面積本就不大的綠地，奪走兒童的玩耍空間，且選址未與居民協商，引發示威。

第一選區市議員陳倩雯、州眾議員 牛毓琳等也都致信葛謨，表示人們都認同紀念碑的修建，但選址仍需先徵求公眾意見，要求州府暫停工程。

州長辦公室發言人Jordan Bennett 2日表示，經過與社區溝通，州長決定改變地點。

按州府計畫，「英雄之環」紀念碑，將由19棵楓樹環繞，代表19個不同的關鍵行業群體，訂於9月6日勞工節揭幕；紀念碑的中心將設置永不熄滅的火焰，紀念碑所在地將被重新命名為「關鍵人員公園」(Essential Workers' Park)。