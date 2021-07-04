我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

民眾反對 「英雄之環」紀念碑改地點

記者金春香╱紐約報導
因民眾反對，「英雄之環」紀念碑將更改地點。(州長辦公室提供)
因民眾反對，「英雄之環」紀念碑將更改地點。(州長辦公室提供)

在當地居民和民選官員的強烈反對下，州長辦公室已經同意另外選址，原本計畫在曼哈頓下城砲台公園(Battery Park City)的洛克斐勒公園(Rockefeller Park)內修建的「英雄之環」(Circle of Heroes Monument)紀念碑，將改建在砲台公園的其他區域，不占用公園綠地。

州長葛謨(Andrew Cuomo)上周宣布，為紀念在新冠疫情期間獻出生命的關鍵行業人員，於本周一起在洛克斐勒公園內修建「英雄之環」紀念碑，但該工程引起當地居民的強烈不滿，認為會嚴重侵占面積本就不大的綠地，奪走兒童的玩耍空間，且選址未與居民協商，引發示威。

第一選區市議員陳倩雯、州眾議員牛毓琳等也都致信葛謨，表示人們都認同紀念碑的修建，但選址仍需先徵求公眾意見，要求州府暫停工程。

州長辦公室發言人Jordan Bennett 2日表示，經過與社區溝通，州長決定改變地點。

按州府計畫，「英雄之環」紀念碑，將由19棵楓樹環繞，代表19個不同的關鍵行業群體，訂於9月6日勞工節揭幕；紀念碑的中心將設置永不熄滅的火焰，紀念碑所在地將被重新命名為「關鍵人員公園」(Essential Workers' Park)。

葛謨 眾議員 疫情

上一則

佛州高樓坍塌 失蹤者中有布碌崙新婚夫婦

下一則

民主黨初選最新計票 康立基選區長遭淘汰

延伸閱讀

葛謨競選連任 僅1/3民眾支持

葛謨競選連任 僅1/3民眾支持
紐約最後1輪 打疫苗抽4年全額獎學金 2華生獲獎

紐約最後1輪 打疫苗抽4年全額獎學金 2華生獲獎
砲台公園建「英雄之環」紀念碑 居民未獲徵詢怒反

砲台公園建「英雄之環」紀念碑 居民未獲徵詢怒反
紐約「英雄之環」紀念碑選址砲台公園 社區齊反對

紐約「英雄之環」紀念碑選址砲台公園 社區齊反對
大紐約熱浪來襲 本周體感將逾100度 葛謨籲積極避暑

大紐約熱浪來襲 本周體感將逾100度 葛謨籲積極避暑

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
鄭斌夫妻向律師致謝，左起依次為翁振信律師樓律師助理劉艷娟、鄭斌、林靜、律師Dan Lynch、律師翁振信、律師助理李靜。(記者顏嘉瑩╱攝影)

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

2021-07-01 02:30
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

2021-07-01 09:16
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56
紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

2021-06-30 13:14

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤