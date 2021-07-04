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布碌崙日落公園劫車案 早知華童在車內一併載走

記者顏潔恩╱紐約報導
霍爾案發當時身在停車場內。(市警提供)
霍爾案發當時身在停車場內。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園2日發生的劫車案中，車內兩歲華裔女童被擄走近兩小時後尋獲，警方也當場逮捕來自外州的33歲遊民霍爾(Tyler Hall)，被控搶劫、魯莽危害、危害兒童福利等罪名；3日進一步披露案情，劫匪一早就知道車裡有幼童，曾叫華婦把小孩帶走，但下一秒又直接跳上車子飛車逃逸。

華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)
華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)

案件發生於2日下午3時40分，在日落公園3大道交30街工業城附近的停車場內；警方表示，當時一對華裔夫婦帶著女兒Zoe到商場購物，懷有身孕的34歲妻子先帶著女兒回到車上，把她放在車後座的嬰兒椅上，丈夫則還在商場內。

警方經過調查，指霍爾知道車內坐著女童，他當時在停車場朝華婦走近，喝斥她把孩子從車上帶走，可在華婦還沒來得及行動前，就跳上車子把女童一併載走；一名目睹經過的攤販Joseph Sanchez表示，隨後聽見華婦大喊「他偷了我的車！他偷了我的車！」，其丈夫聽聞後馬上衝來，但歹徒已走遠。

市警72分局出動警車和直升機搜索，最終在下午5時左右，於布碌崙市區的Tillary街和Flushing大道處截獲，女童則安然無恙地坐在後座，但為安全起見仍送到醫院觀察；驚魂未定的父母隨後也被通知到醫院，跟女兒團聚。

女童父親李安德魯(Andrew Li，姓名皆音譯)接受媒體採訪時，並未對該案件多作評論，只說由衷感謝紐約市警和緊急醫療人員的服務，「這是我唯一想說的」。

警方指嫌犯來自新罕布夏州，疑似是一名遊民，不確定已在紐約待多久，過去在紐約市沒有逮捕紀錄，案發當時並未持武器；2日晚間霍爾從警局被押出，面對媒體的提問，沒有作出任何回應。

霍爾目前已在布碌崙刑事法庭過堂，被控兩項搶劫、駕車攻擊他人(Vehicular Assault)、重竊(Grand Larceny)、魯莽危害、未經授權使用車輛、非法監禁(Unlawful Imprisonment)以及危害兒童福利罪。

紐約市 布碌崙 日落公園

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