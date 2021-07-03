我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

突遭網路安全審查 滴滴出行否認洩露數據給美國

慈濟基金會紐約分會30周年慶 百餘人同慶

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛慈濟會所三層還舉辦2000多件古董義賣活動，受到場民眾的青睞。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛慈濟會所三層還舉辦2000多件古董義賣活動，受到場民眾的青睞。(記者牟蘭／攝影)

慈濟基金會紐約分會於3日上午舉辦30周年慶系列活動，邀請紐約台北經濟文化辦事處處長李光章與刑事鑑識專家李昌鈺等參與；紐約分會執行長蘇煜升表示，希望藉由本次活動，也慶祝社區的疫後重啟，日後繼續發展慈善、醫療與教育等服務，繼續為社區播撒愛與希望。

慈濟基金會紐約分會3日舉辦主題為「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，當天原定上午10時13分剪綵，取諧音「1013，一人一善」剪綵，但因突然降雨，剪綵後，改在室內進行；李光章、李昌鈺夫婦、市議員顧雅明、亞美醫師協會以及多位宗教領袖等受邀出席，到場支持。

蘇煜升表示，紐約分會從1991年在紐約成立後，致力於慈善、醫療、教育、人文的社區服務，疫情在全球爆發後，慈濟向全世界伸出援手，在中國與美國都捐贈大量防疫物資，為耆老與低收入者定期贈送食物，並對個案進行相關幫扶計畫。

慈濟基金會的公傳專員郭碧蓮表示，慈濟不僅幫助華人社區，還向其他社區伸出援手；她以長島分會舉例，稱有一名罹患血癌末期的六歲西語裔孩童，因病情導致家中生計困難，去年3月向慈濟求助，慈濟每月為孩子定期送上經濟補助，雖然孩子已病入膏肓，但慈濟的關懷為他帶來愛與希望。

蘇煜升說，疫情期間，慈濟在物質與精神上為低收入與所需家庭送去關愛，安定社區；對於未來，他指，慈濟將繼續發展家庭協助中心，擴大食物發放，繼續免費眼科車活動，並計畫開展醫療診所，並在長島建立幼兒園等學校，服務社區。

李昌鈺在會上表示，他於2007年與慈濟的創辦人證嚴法師結緣，兩人曾談及孝道，讓他理解孝不僅關乎兒女對父母，更關乎朋友與世人，他一直支持慈濟的發展，當天上午5時從康州的家中出發，驅車前往支持慶典活動；他說，30年共有2萬多天，慈濟基金會一直在做善事，他感謝慈濟多年的付出。

李光章表示，慈濟在世界的各個角落進行慈善事業，讓台灣的形象從優秀(Good)，變成偉大(Great)，他向慈濟人致謝；顧雅明表示，疫情爆發後，許多政府沒有做到的事情，是由像慈濟一樣的非營利組織從完成，他期盼政府與慈濟繼續合作，服務社區。

當天的活動還由87歲的音樂家蕭壁珠，疫後首次指揮慈濟長島合唱會帶來「愛的真諦」與「奉獻」等歌曲，法拉盛慈濟會所三層還舉辦2000多件古董義賣活動，受到到場民眾的青睞。

慈濟3日舉辦「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，百餘人參加支持。(記者牟蘭...
慈濟3日舉辦「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，百餘人參加支持。(記者牟蘭／攝影)
慈濟3日舉辦「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，百餘人參加支持。(記者牟蘭...
慈濟3日舉辦「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，百餘人參加支持。(記者牟蘭／攝影)
慈濟3日舉辦「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，百餘人參加支持。(記者牟蘭...
慈濟3日舉辦「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，百餘人參加支持。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛慈濟會所三層還舉辦2000多件古董義賣活動，受到到場民眾的青睞。(記者牟蘭...
法拉盛慈濟會所三層還舉辦2000多件古董義賣活動，受到到場民眾的青睞。(記者牟蘭／攝影)
慈濟3日舉辦「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，百餘人參加支持；圖為慈濟老...
慈濟3日舉辦「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，百餘人參加支持；圖為慈濟老照片。(記者牟蘭／翻攝)
慈濟3日舉辦「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，百餘人參加支持；圖為慈濟的...
慈濟3日舉辦「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，百餘人參加支持；圖為慈濟的照片牆。(記者牟蘭／翻攝)
慈濟3日舉辦「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，李光章(前排左一)、李昌鈺...
慈濟3日舉辦「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，李光章(前排左一)、李昌鈺夫婦(前排左三起)與顧雅明(前排左六)受邀出席。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛慈濟會所三層還舉辦2000多件古董義賣活動，受到到場民眾的青睞。(記者牟蘭...
法拉盛慈濟會所三層還舉辦2000多件古董義賣活動，受到到場民眾的青睞。(記者牟蘭／攝影)

紐約 低收入 長島

上一則

布碌崙日落公園劫車案 遊民劫匪早知華童在車內

延伸閱讀

亞當斯法拉盛謝義工：與華社同在

亞當斯法拉盛謝義工：與華社同在
紐約市議員顧雅明投票 希望繼任者推動法拉盛發展

紐約市議員顧雅明投票 希望繼任者推動法拉盛發展
亞美領袖聯盟宣導選民投票 孟昭文、顧雅明到場支持

亞美領袖聯盟宣導選民投票 孟昭文、顧雅明到場支持
黃敏儀造勢 孟昭文、顧雅明與眾社區人士力挺

黃敏儀造勢 孟昭文、顧雅明與眾社區人士力挺
第2順位 孟昭文、顧雅明等21民代挺張晟選主計長

第2順位 孟昭文、顧雅明等21民代挺張晟選主計長

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
鄭斌夫妻向律師致謝，左起依次為翁振信律師樓律師助理劉艷娟、鄭斌、林靜、律師Dan Lynch、律師翁振信、律師助理李靜。(記者顏嘉瑩╱攝影)

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

2021-07-01 02:30
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

2021-07-01 09:16
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56
紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

2021-06-30 13:14

精彩推薦

超人氣

更多 >
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭