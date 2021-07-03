慈濟基金會紐約分會30周年慶 百餘人同慶

法拉盛慈濟會所三層還舉辦2000多件古董義賣活動，受到場民眾的青睞。(記者牟蘭／攝影)

慈濟基金會紐約 分會於3日上午舉辦30周年慶系列活動，邀請紐約台北經濟文化辦事處處長李光章與刑事鑑識專家李昌鈺等參與；紐約分會執行長蘇煜升表示，希望藉由本次活動，也慶祝社區的疫後重啟，日後繼續發展慈善、醫療與教育等服務，繼續為社區播撒愛與希望。

慈濟基金會紐約分會3日舉辦主題為「立足三十，繼往開來」的30周年慶典活動，當天原定上午10時13分剪綵，取諧音「1013，一人一善」剪綵，但因突然降雨，剪綵後，改在室內進行；李光章、李昌鈺夫婦、市議員顧雅明、亞美醫師協會以及多位宗教領袖等受邀出席，到場支持。

蘇煜升表示，紐約分會從1991年在紐約成立後，致力於慈善、醫療、教育、人文的社區服務，疫情在全球爆發後，慈濟向全世界伸出援手，在中國與美國都捐贈大量防疫物資，為耆老與低收入 者定期贈送食物，並對個案進行相關幫扶計畫。

慈濟基金會的公傳專員郭碧蓮表示，慈濟不僅幫助華人社區，還向其他社區伸出援手；她以長島 分會舉例，稱有一名罹患血癌末期的六歲西語裔孩童，因病情導致家中生計困難，去年3月向慈濟求助，慈濟每月為孩子定期送上經濟補助，雖然孩子已病入膏肓，但慈濟的關懷為他帶來愛與希望。

蘇煜升說，疫情期間，慈濟在物質與精神上為低收入與所需家庭送去關愛，安定社區；對於未來，他指，慈濟將繼續發展家庭協助中心，擴大食物發放，繼續免費眼科車活動，並計畫開展醫療診所，並在長島建立幼兒園等學校，服務社區。

李昌鈺在會上表示，他於2007年與慈濟的創辦人證嚴法師結緣，兩人曾談及孝道，讓他理解孝不僅關乎兒女對父母，更關乎朋友與世人，他一直支持慈濟的發展，當天上午5時從康州的家中出發，驅車前往支持慶典活動；他說，30年共有2萬多天，慈濟基金會一直在做善事，他感謝慈濟多年的付出。

李光章表示，慈濟在世界的各個角落進行慈善事業，讓台灣的形象從優秀(Good)，變成偉大(Great)，他向慈濟人致謝；顧雅明表示，疫情爆發後，許多政府沒有做到的事情，是由像慈濟一樣的非營利組織從完成，他期盼政府與慈濟繼續合作，服務社區。

當天的活動還由87歲的音樂家蕭壁珠，疫後首次指揮慈濟長島合唱會帶來「愛的真諦」與「奉獻」等歌曲，法拉盛慈濟會所三層還舉辦2000多件古董義賣活動，受到到場民眾的青睞。