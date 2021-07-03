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紐約中華公所恢復服務 6日線上勞工法講座

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所即日起全面對外開放並恢復各類服務辦公，並將於6日與多個單位合辦法律講座。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所即日起全面對外開放並恢復各類服務辦公，並將於6日與多個單位合辦法律講座。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約中華公所宣布，從即日起全面對外開放並恢復各類服務辦公，同時也將與紐約亞裔律師協會(AABANY)、紐約中華總商會等單位，於6日(周二)合辦勞工法專題線上講座，普及相關法律知識，並於講座結束後免費提供一對一法律諮詢服務，家中沒有設備者，可至該辦公室使用電腦參與。

中華公所的服務範圍包括政府樓申請(僅每周三)， 白卡紅藍卡、美國護照申請及到期服務、 長者半價交通卡、 英文書信閲讀、協助申請免費老人手機、 社安局諮詢、醫療諮詢以及糧食券申請等；社區服務無需預約， 但目前每日僅開放服務約25人，名額有限、先到先得，歡迎民眾在服務時間親臨。

同時與多個單位合辦的法律講座，將邀請兩名專業律師，針對勞工法主講，並於會後提供法律諮詢時間，為民眾解答各類法律問題。

亞裔律師協會從今年4月開始， 每個月都會舉辦不同專題的線上法律講座， 為不諳英語民眾免費講解有關房屋法、老年法、家庭法、移民法以及勞工法的多種基本法律問題。

疫情期間， 該律師協會也以線上方式提供包括廣東話、普通話、英語、韓語以及日語等法律諮詢服務。

參加民眾可於6日下午5時30分，透過ZOOM視訊會議連結參與https://us02web.zoom.us/j/82114462210，也可撥打(646)558-8656並輸入82114462210#，即可參加線上講座；家中沒有設備者，中華公所也歡迎民眾親自到辦公室使用電腦參與。

有需要預約免費一對一法律諮詢的民眾，可致電中華公所(212)226-6280報名登記，或發送電郵到[email protected]，諮詢主題不限、名額十個，先到先得。

公所提醒， 進入室内，需戴口罩並保持社交距離。中華公所社區服務時間為周一至周五上午10時至下午2時， 午餐時間12時至下午1時不辦公，地點在華埠勿街62號中華大樓二樓。

紐約 勞工 亞裔

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