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看煙火、露營… 皇后區國慶日周末活動多

記者牟蘭／紐約報導
今年的梅西煙火會有超過6萬5000枚煙火從五艘駁船上發射，圖為2020年的梅西煙火秀。(周煥新／攝影)
今年的梅西煙火會有超過6萬5000枚煙火從五艘駁船上發射，圖為2020年的梅西煙火秀。(周煥新／攝影)

國慶日周末，皇后區有各類活動，包括國慶日的梅西煙火、花旗球場(Citi Field)的嘉年華、獵人點公園的(Hunters Point)夏季兒童計畫等，除嘉年華需支付部分遊戲費用外，其餘活動免費。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

國慶日梅西煙火

7月4日(周日)會有超過6萬5000枚煙火從五艘船上發射，在25分鐘內表演十多種顏色和形狀的煙火及特效，皇后區的民眾可至長島市西邊的東河附近觀賞。具體信息可登錄https://www.macys.com/social/fireworks/。

皇后區的花旗球場與阿斯托利亞公園將舉辦兩場嘉年華遊樂場活動。(取自Dreamla...
皇后區的花旗球場與阿斯托利亞公園將舉辦兩場嘉年華遊樂場活動。(取自Dreamland Amusement官網)

皇后區兩場嘉年華

皇后區的花旗球場到4日為止，中午12時到晚10時舉辦嘉年華活動，可乘坐摩天輪、跳樓機與海盜船，活動門票免費，民眾需支付遊戲項目每次1.5元費用，活動地址為地鐵7號線大都會-威利點站(Mets-Willets Point)旁。

若錯過這場活動，亞斯托利亞(Astoria)公園還將於7日(周三)到9日(周五)下午4時到晚11時，以及10日(周六)與11日的中午12時到晚11時舉辦嘉年華活動，地址為北Hoyt大道交19街。

家庭露營樂

市公園局主辦，7月4日晚6時，在貝賽特頓堡(Fort Totten)，各類戶外親子活動，露營地採抽籤決定，地址：Totten Avenue及 15th Road，網址：https://www.nycgovparks.org/events/2021/07/04/family-camping-queens。

長島市的獵人點公園將於7月12日到8月20日在濱水廣場舉辦夏季兒童計畫活動。(取...
長島市的獵人點公園將於7月12日到8月20日在濱水廣場舉辦夏季兒童計畫活動。(取自獵人點公園官網)

夏季兒童計畫

長島市的獵人點公園將於7月12日(周一)到8月20日(周二)上午10時在濱水廣場舉辦夏季兒童計畫活動，屆時孩子可每周參與45分鐘不同活動，如變魔術、表演WonderSpark人偶戲、學習愛爾蘭傳統兒童舞蹈、Yogi Beans兒童瑜伽及參與積木遊戲等；所有項目均免費，但需提前預約，參與詳請發電郵至[email protected]諮詢。

皇后區 長島市 梅西

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