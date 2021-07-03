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紐約市戶外電影登場 免費看經典+學生作品

記者金春香／紐約報導
「星空下觀影」系列活動回歸，放映適合全家觀看的電影。(公園局提供)
「星空下觀影」系列活動回歸，放映適合全家觀看的電影。(公園局提供)

市公園局宣布，戶外電影(Movies Under the Stars)系列活動回歸，民眾可免費觀賞晚間露天電影，除放映經典的適合全家人共同觀看的電影外，還會放映紐約公校電影節(New York Public School Film Festival)選取的32部由學生創作的影片。

免費露天電影將持續至7月31日，放映時間為晚間8時半至11時半，地點遍布全市五區的多個公園和遊樂場所。

將放映的經典電影包括「冰雪奇緣」(Frozen)，「超人總動員」(Incredibles)，「尋夢環遊記」(Coco)，「美國隊長」(Captain America)，「吉屋出租」(RENT)等。

今年也是該活動首次放映32部由紐約市公校學生創作的作品，將集中在7月9日至11日放映，放映後創作學生還會與電影電視行業嘉賓進行對話。

公園局提醒，無論是否接種新冠疫苗，所有觀眾在觀影時必須保持六呎距離，入場前洗手，沒有接種者需戴口罩，若身體不適，請勿參加。

更多信息可登錄https://www.nycgovparks.org/events/movies-under-the-stars。

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