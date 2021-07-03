我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美57.9%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

華埠酒吧外群毆傷人 華裔獄警被捕否認持械

記者張晨／紐約報導
吳吉米被監控拍到案發時身穿白色T恤黑色短褲。(市警提供)
吳吉米被監控拍到案發時身穿白色T恤黑色短褲。(市警提供)

曼哈頓華埠日前發生一起持械捅人案件，一群華裔年輕人在酒吧喝酒後，午夜在勿街(Mott St.)發生爭執，導致一人被利器捅傷肋骨；市警2日表示已逮捕其中一名涉案華裔嫌犯，為28歲的市懲戒局獄警吳吉米(Jimmy Wu，音譯)，他被控攻擊、威脅等四項罪名，已被停職。另兩名涉案人2日仍在逃。

警方公布涉案者照片後，吳吉米透過律師自首，稱涉及此案，但並非捅人者，僅揮拳毆打受害者。

律師布朗(Robert Brown)表示，警方對吳吉米的指控「純屬虛構」，當事人知道自己是本案的相關人員，所以同意與探員見面協助調查，「因為他是目前唯一被逮捕的人，所以被指控企圖團伙襲擊(Attempted Gang Assault)等多項罪名，就好像他是真正的捅人者一樣。」

警方認為吳吉米並非持刀行凶者，當局說，法官裁定2500元的保釋金，他也已繳納了保釋金。

布朗指出，目擊者描述襲擊者為一名男性，身高在5呎8吋到5呎10吋之間，體重200到250磅，頭戴藍色或黑色的帽子。但吳吉米身高六呎、160磅。

在吳吉米被逮捕後，懲戒局暫停了他的職務，他於2017年進入該部門，並被分配到雷克島監獄(Rikers Island)工作。

警方表示，案件發生在6月27日凌晨4時許，在勿街38號門口，一群華裔男子在酒吧外與一名保鑣發生爭執，並發生打鬥。

大約有十餘人捲入這場肉搏戰，一名了解此案的消息人士表示，許多參與者為同一個兄弟會的成員；當時一名20歲的華裔目擊者試圖介入制止鬥毆時，其中一嫌犯刺傷了他的胸部，傷者送醫，無性命之憂。

另一名涉案人，目前在逃。(市警提供)
另一名涉案人，目前在逃。(市警提供)
另一名涉案人，目前在逃。(市警提供)
另一名涉案人，目前在逃。(市警提供)

華裔 華埠 監獄

上一則

布碌崙劫車擄華童 天羅地網追緝 驚魂2小時

下一則

日落公園華男遭劫被捅傷 警緝鴛鴦大盜

延伸閱讀

曼哈頓華埠捅人案 28歲華裔獄警被捕

曼哈頓華埠捅人案 28歲華裔獄警被捕
著名民權領袖布朗牧師：舊金山一直活在謊言中

著名民權領袖布朗牧師：舊金山一直活在謊言中
獻聲鄭容和新歌老蕭讚節奏超棒

獻聲鄭容和新歌老蕭讚節奏超棒
反罷免紐森 加州最大工會會長不支持

反罷免紐森 加州最大工會會長不支持

曾主張刪警預算 市議員賓士轎車光天化日被偷

曾主張刪警預算 市議員賓士轎車光天化日被偷

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
鄭斌夫妻向律師致謝，左起依次為翁振信律師樓律師助理劉艷娟、鄭斌、林靜、律師Dan Lynch、律師翁振信、律師助理李靜。(記者顏嘉瑩╱攝影)

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

2021-07-01 02:30
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

2021-07-01 09:16
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40
紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

2021-06-30 13:14
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻