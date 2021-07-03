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布碌崙劫車擄華童 天羅地網追緝 驚魂2小時

記者顏潔恩／紐約報導
圖為劫車嫌犯。(市警提供)
圖為劫車嫌犯。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園3大道2日發生劫車案，一名匪徒趁華裔婦女將物品搬上車的間隙，將她推開跳上車子開走，不料裡頭坐著的兩歲女童也一併被擄走；紐約市警隨後出動多輛警車、直升機追蹤，近兩個小時後在布魯克林大橋附近截獲劫匪，女童沒有受傷，送醫接受觀察。

案件發生於2日下午3時40分左右，在3大道交30街工業城附近的停車場內，該名華婦帶著女兒到商場購物，出來時先將女兒放在車後座的嬰兒椅上，再把商品一袋袋放上車；一名陌生男子突然湊近，將她推倒在地，跳上車子便飛車逃逸，華婦反應過來後立即報警。

市警72分局多名警員隨即抵達現場，多輛警車在四處搜尋，也出動直升機在上空查找。通過監控錄像，警方也掌握劫匪的大體外貌，穿著；警方猜測男子劫車時可能不知道有小孩在裡面，擔心中途會拋下女童，因此還通知附近各個醫院，注意是否有穿著粉色裙子的亞裔女童被送入院。

華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)
華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)

下午5時15分許，警方宣布在布魯克林大橋下區域截停這輛轎車，所幸匪徒並沒有抵抗，配合警方的逮捕；女童還坐在座位上，看起來並無受傷，但仍送到醫院觀察，母親得知後已前往醫院跟女孩團聚。

警方表示，歹徒或遭控搶劫、危害兒童福利等罪名。

布魯克林 紐約市 日落公園

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