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布萊頓海灘男無故推一把 華社7旬婦骨折

記者顏潔恩／紐約報導
警方呼籲民眾提供線索，逮捕該名涉嫌攻擊的男子。(市警提供)
警方呼籲民眾提供線索，逮捕該名涉嫌攻擊的男子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)南區有眾多華裔人口的布萊頓海灘(Brighton Beach)日前發生一起攻擊案件，一名未知身分的男子在街頭遛狗，當一名七旬老婦經過他身旁時，男子沒有理由，突然伸手推了她一把，導致她因跌倒骨折；警方表示兩人由始至終未曾有任何互動，目前對男子發布通緝令，呼籲民眾提供線索。

案件發生於上個月10日早上10時左右，76歲的老婦走在布萊頓4街交Neptune大道附近，她在轉角處遇見該名牽著狗的男子；兩人並未發生不愉快的事情，對方伸出手狠狠地將老婦推了一把，受害者失去平衡後摔倒在地，造成骨折。

嫌犯隨後逃離現場，受害者自行到醫院接受治療，並報警讓警方調查；據監控錄像，嫌犯身穿黑色無袖上衣、白色短褲、染淺色頭髮。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

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