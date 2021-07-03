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紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

紐約客談／便衣警驟減 何以談治安？

紐約客談
西語裔扒手尾隨華裔受害者進入大班餅屋。(市警提供/圖片參考)
西語裔扒手尾隨華裔受害者進入大班餅屋。(市警提供/圖片參考)

對於大案鮮少小案不斷的華埠五分局轄區來說，「治安良好」的帽子被可謂被扣的嚴嚴實實，而竊案或重竊案——一般就是人們所說的扒手偷錢包等，則被視為小偷小摸不足為奇；但如若真了解轄區警員目前的工作狀態便不難看出，從去年警務改革喊的震天響時，五分局的便衣警察數量悄無聲息的從15人減為三人，執法工作變難，不由引得人發問：小案無人問津何以談治安？

近期五分局發出一段街頭線人拍攝的視頻，一名紅衣男子尾隨華裔耆老進入位於堅尼路(Canal St.)的大班餅屋下手，看到歹徒得手後立刻通知便衣警員跟蹤。

五分局華裔便衣警員，一路跟隨扒手從堅尼路到企李士提街(Chrystie St.)再到格蘭街(Grand St.)地鐵站，所有該歹徒盯上的目標，均為外出買菜、行走緩慢且反應不太靈敏的華裔耆老。

根據市警數據顯示，在過去28天，華埠轄區共發生27起重竊案件，相比去年的七起，同比上升285.7%。

自從去年警務改革以來，穿制服開警車成了執法者的「標配」，給一些真正了解社區的警員帶來困難，轄區內的商家和民眾被小案糾纏，社區的生活質量也因此下降。

單從反亞裔的仇恨犯罪來看，市警宣布曾派便衣警員幫助處理案件，調配後有多起涉及亞裔受害者的攻擊案均為便衣；因為小部分人的錯誤而當機立斷的做出一刀切的決定，可謂紐約市一貫作風，但如何平衡後續引發的問題則不得而知。

華裔 華埠 亞裔

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