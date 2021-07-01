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華埠肉食店違規遭控 賠錢和解

記者金春香／紐約報導
華埠肉食公司出售不合格肉品，被控後和解。(記者金春香／攝影)
華埠肉食公司出售不合格肉品，被控後和解。(記者金春香／攝影)

紐約南區聯邦法院、美國農業部(USDA)食品安全檢疫處(Food Safety and Inspection Service)30日宣布，位於曼哈頓華埠的Yin Gong Corp.涉嫌銷售違反「聯邦肉食檢測法」(Federal Meat Inspection Act，簡稱FMIA)規定的食物，該店和其業主王永興(Yong Xing Wang，音譯)被起訴，目前雙方和解，被告同意繳納罰款、賠償金，並保證今後出售肉類食品依照聯邦法律進行檢查。

根據FMIA，家禽類產品通過一系列檢查，並貼標籤和符合包裝要求才可在市面出售，民眾看到產品符合FMIA標準，可放心購買，也保證執法人員根據標籤查詢有問題的產品。

根據法庭文件，該店過去幾年多次違反FMIA，出售總計超過650磅的不合格肉品，還將這些不符合規範的產品銷售至紐約和其他州商店；2018年11月24日，該店出售274磅不符合規範的豬肉餃子和豬肉餡餅到位於紐約羅徹斯特(Rochester)的一家雜貨店，之後該雜貨店將其中的167磅出售給當地居民。

此外，執法人員還分別於2015年8月6日、2016年3月3日、2018年7月12日和9月22日、2020年11月19日在該店查獲大量不合格肉品；該店和店主王永興多年來不顧警告，不斷忽視法律，且未能提供其交易信息。

根據30日檢方公布的和解協議(consent decree)，該店被禁止銷售未經USDA檢測的肉食產品，不能在不衛生環境下準備和加工肉食，並要接受全面的聯邦家禽法安全培訓，及繳納相關罰款。

疫情期間，Yin Gong Corp.曾申請薪資保護貸款計畫(PPP)，並獲得1萬多元貸款補助。

紐約 檢測 貸款

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