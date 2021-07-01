角聲疫後重啟 老人中心最強防護

基督教角聲佈道團宣布，即日起將對外開放服務。(記者牟蘭／攝影)

基督教角聲佈道團宣布「社區重啟，愛火重燃」即日起對外開放，怡康老人中心將按照政府要求，減半接納長者人數，使用指定的消毒水清潔，保持社交距離 等。角聲並在紐約上州 購買80畝莊園，計畫下月先對內開放，明年春天對外開放，歡迎民眾詢問。

法拉盛角聲福音廣場總監陳熾表示，疫情 期間，角聲實體服務中心關閉，但許多服務仍持續進行，如線上課程、致電慰問癌友、免費的法律與移民諮詢以及定期為長者送餐等。

除線上講座，角聲還與市府合作，多次舉辦免費的新冠病毒檢測，並於今年5月舉辦免費的新冠疫苗接種，且在紐約市血庫嚴重缺血的情況下，三次舉辦「捐血日」活動。

角聲全球分會總幹事周簡豔珍表示，角聲使命中心在疫情期間並未關閉，並舉辦慈善義賣活動，為特殊人群籌款等；隨著開放，怡康老人中心將按照政府的要求，減少服務的200名長者至100人，並遵守六呎的社交距離等。

周簡豔珍說，暑假即將來臨，為讓孩子有一個充實的暑假，計畫從7月6日至8月27日，每周一至周五上午8時30分到下午5時30分舉辦「聖經樂園」夏令營活動，目前只剩十多個名額，五歲至12歲可報名參加，可致電(347)605-1111或(832)755-7821諮詢。

基督教角聲佈道團首席總幹事勞伯祥表示，角聲在紐約上州Sparrow Bush以原價500萬元一半的價格，購入「角聲生命莊園」；他說，這片莊園因疫情暫時停工，角聲接手後將更好的服務社區。

角聲的更多活動請致電(718)799-8213或登錄網址ny.cchc.org查詢。