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皇后區破獲21人涉販毒、持槍團夥

記者朱蕾／紐約報導
執法人員在此案中繳獲的毒品、槍支和現金。(皇后區地檢辦公室提供)
執法人員在此案中繳獲的毒品、槍支和現金。(皇后區地檢辦公室提供)

皇后區檢方與紐約市警經過長期調查，破獲一起21人的販毒、槍支買賣團夥，這21人均於30日被捕，並被皇后區大陪審團起訴，其中控罪包括非法持有管制物品、非法持有武器等，若罪名成立，將面臨最高30年監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)與市警30日共同宣布破案，並繳獲槍支、可卡因、海洛因、含有芬太尼的海洛因和其他非法藥物。21名被告涉嫌於2019年11月至2021年3月期間，在皇后區遠洛克威(Far Rockway)紅坊區政府樓(Redfern Houses)及附近社區經營或持有槍支及販毒。

凱茲表示，這項調查始於2019年11月，法官同意對35歲的被告南斯(Antoine Nance)的手機竊聽後，發現在遠洛克威一個銷售網絡，並攔截南斯與其他多名被告之間的毒品和槍支相關通信。

根據起訴書，南斯和另一名被告萊納德(Kimiko Leonard)之間的電話和短訊顯示，萊納德是南斯的主要毒品供應商。在大都會運輸署(MTA)工作的萊納德，每月向南斯出售他訂購的可卡因；兩人使用暗語進行交易，例如，南斯給萊納德發短信說「他需要搭車去200街」，意思是「他想購買200克可卡因」。

另一名被告布朗(Kasson Brown)被指控是該地區可卡因和海洛因的主要供應商，為避免被執法部門發現，他利用跑步者在街頭販賣毒品。其中一名街頭跑者是被告貝爾納多特(Jason Bernadotte)。警方搜查貝爾納多特住處，找到117個含毒品信封。去年年11，警方搜查被告聖地亞哥(Sekou Santiago)住處，查獲槍支、114克海洛因和芬太尼以及269克可卡因。

調查過程中，竊聽目標之一托馬斯(Ernest Thomas)被槍殺，皇后區地檢仍在調查這起謀殺案。

凱茲(右三)與市警共同宣布，破獲一起21人的販毒、槍支買賣團夥。(視頻記者會截圖...
凱茲(右三)與市警共同宣布，破獲一起21人的販毒、槍支買賣團夥。(視頻記者會截圖)
執法部分破獲一起由21人組成的販毒、槍支買賣團夥，並繳獲毒品。(皇后區地檢辦公室...
執法部分破獲一起由21人組成的販毒、槍支買賣團夥，並繳獲毒品。(皇后區地檢辦公室提供)

皇后區 槍支 毒品

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