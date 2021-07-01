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紐約市康尼島煙火秀 國慶日回歸

記者黃伊奕／紐約報導
康尼島煙火秀將在國慶日回歸。(康尼島聯盟提供)
康尼島煙火秀將在國慶日回歸。(康尼島聯盟提供)

疫情喊停的紐約市經典慶祝活動不斷回歸中，布碌崙(布魯克林)康尼島著名的煙火秀在闊別23個月後於國慶日回歸，並且9月3日之前每周五晚推出煙火秀綻放夜空。

康尼島煙火秀因去年疫情被取消，今年7月4日晚10時將重新回歸，並且在7月9日至9月3日，康尼島還會恢復疫情前的傳統，每周五晚9時45分推出煙火秀。

康尼島聯盟(Alliance for Coney Island)執行董事希爾史密斯(Alexandra Silversmith)說，「對於能宣布煙火秀回歸我們感到十分激動，這是康尼島文化與傳統的基石，更是美麗康尼島夏日的魅力展現最佳方式，我們已經迫不及待的將這份快樂送給所有前來的居民與遊客。」

市議員崔馬可(Mark Treyger)作為該項目的資助者之一，對此也非常的興奮，他說當充滿活力和希望的美麗煙火在康尼島夜空升起，才是康尼島真正的夏日，為當地居民和商家帶來復興與繁榮。

康尼島聯盟表示，7月4日晚間觀看煙火的最佳位置將在西10街到西23街的海濱木板路段，但遊客仍須遵守聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫指南。

康尼島 疫情 紐約市

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