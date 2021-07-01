紐約最後1輪 打疫苗抽4年全額獎學金 2華生獲獎

青少年打疫苗抽獎學金有成效，接種數字顯著增加。(州長辦公室提供)

州長葛謨 (Andrew Cuomo)30日公布青少年打疫苗 抽獎學金的最後一波十名中獎學生，來自皇后區的華生蔡布萊斯(Bryce Chua，姓名皆音譯)和布隆郡(Broome County)的刁月琪(Yueqi Diao)幸運中獎，將獲得州內公立大學的四年全額獎學金和住宿等獎勵；從5月底葛謨宣布此抽獎活動至上周，州內已經有近15萬名青少年接種。

州內所有在5月27日起之後五周內任何接種第一針或第二針疫苗的12至17歲青少年，都有機會獲得州內公立大學的四年全額獎學金和住宿等獎勵，州府每周三隨機抽取十人，30日公布最後一輪中獎名單，至今有50人獲獎，其中包括至少五名華生。

根據州府數據，過去五周內全州共有近15萬名青少年接種疫苗，比該項目啟動的第一周內4萬9000名12至17歲青少年接種的數字有顯著增加，且12歲至17歲的青少年群體中，已經有33.9%接種至少一劑疫苗，25.9%完全接種；18歲以上居民72%已經完成至少一劑接種，65.2%完全接種。

另外國慶日假期來到，預計民眾出行數量較去年有大幅度增加，葛謨宣布從7月2日日(周五)至7月5日(周一)，州警和地方警察將聯手加強巡邏，打擊酒駕和魯莽駕駛，司機可在路上看到酒駕臨檢點(sobriety checkpoint)和明顯增加的警力，應嚴格遵守喝酒不開車的規定，確保自身和他人安全。

2020年的國慶日長周末，州警在全州逮捕了180名酒駕的司機，開出9214張罰單，調查了456起致傷車禍 ，以及一起致死車禍；州府提醒，一旦因酒駕或嗑藥駕駛而被逮捕，將面臨最高1萬元罰款，並可能面臨牢獄之災。