造福班森賀預防犯罪 華社表彰警局長陳韜

布碌崙華人社區服務中心29日頒發表彰給該局局長陳韜(右二)，感謝他和62分局的付出。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人 社區服務中心29日頒發表揚狀給市警62分局局長陳韜，感謝在他的領導下，警員們對社區治安更加重視，尤其對華人居民的報案立即作出反應；陳韜表示很開心能到場與民眾見面，接下來將舉行多場預防犯罪講座，讓民眾對近來社區頻發的罪案有詳盡了解，並加以防範。

華社商家和居民，連同州眾議員寇頓(William Colton)、第47選區民主黨女性黨代表唐鳳巧、華策會布碌崙分會主任梅兆波等人出席活動；華人商家指出，若社區不安寧，顧客出門消費都會擔驚受怕，業者生意自然受到影響；感謝當地市警對維護社區所作的努力，讓班森賀比一些其他社區更安全，民眾能安居樂業。

服務中心負責人羅添福表示，62分局社區協調警員(NCO)非常親民，面對華人居民的投訴或報案，無論事態大小，都會第一時間到現場處理；他認為這是在陳韜的領導下，警員們對社區事務更上心，「警察不只是來到現場看了就走，而是認真地寫報告」，這讓居民感到放心，也更願意與警方溝通。

陳韜表示，雖然現在通過zoom視頻相當方便，但能到現場與大眾見面，警民關係更融洽；他表示自己在警局擔任指揮，所有的累活都是警員們完成，因此他是代表警員們接受這份殊榮，回到警局一定會讓他們知道社區的肯定意。

他也提到，隨著紐約市 解封，62分局計畫舉行多場預防犯罪講座，針對頻發的網路詐騙、入室盜竊等犯罪，給民眾提供防範知識；他也呼籲居民若需警方幫助進行安全系統的檢查，無論是商家或是住家居民，都可以找警方預約。