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曼哈頓地鐵仇同攻擊 男謾罵刺傷乘客

記者顏嘉瑩／紐約報導
男子在地鐵裡發表仇同言論，並刺傷乘客。(市警提供)
男子在地鐵裡發表仇同言論，並刺傷乘客。(市警提供)

6月為同志驕傲月(Pride Month)，但曼哈頓中城發生仇同攻擊案，一名男性在地鐵中發表仇恨同性戀言論，並刺傷另一名男子胸膛及身體，警方公布攻擊者照片，呼籲知情者舉報。

紐約市在27日才舉辦第51屆「同志自豪大遊行」(NYC Pride March)活動，當日凌晨就發生仇同攻擊案；警方指，29歲受害人28日凌晨3時30分搭乘往上城方向的2號地鐵，當地鐵駛進西34街與第七大道附近時，坐在對面的男子對受害人大喊：「你這個大屁股想要盤腿坐下嗎？X同性戀！」隨後雙方發生激烈爭吵，肢體衝突，在地鐵駛進月台後，該名男子拿出不明物體，朝受害人的左邊胸部及身體猛刺，再跑出車廂逃離。

受害人追了出去，才發現自己被刺傷；警方表示，受害人在被送往西奈山醫院治療，目前已無大礙。

警方表示，攻擊者黑膚色，身高約5呎11吋、體重約185磅，中等身材並蓄鬍，最後一次看到時頭戴紅色芝加哥公牛隊球帽、脖子掛著金項鍊，穿黑色T恤、綠色短褲，以及彩色球鞋。

目前市警仇恨犯罪行動組(Hate Crime Task Force)已介入調查，警方呼籲，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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