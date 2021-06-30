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紐約槍響造成6起1死8傷 華人夜驚魂

記者黃伊奕／紐約報導
7大道交55街28日晚發生槍擊案，多輛警車封鎖現場。(讀者提供)
7大道交55街28日晚發生槍擊案，多輛警車封鎖現場。(讀者提供)

紐約市28日晚間7時至午夜，發生至少六起槍擊案造成一死八傷，其中一起發生在華裔聚集的日落公園7大道交55街，傷者情況穩定。

日落公園槍擊案發生於28日晚間9時45分左右，一名約25歲左右的穆斯林男子沿著55街從西往東步行，至7大道交55街路口時，被兩名陌生男子攔下企圖搶劫；雙方發生爭執，其中一名劫匪開槍射中受害者腹部，雙雙逃逸。

案發地點四周多為華人商舖，案件發生時街道上仍有不少行人，但在路人發現異狀時，歹徒已逃離現場。社區人士陳其茂指出，槍擊案發生不久他剛好路過此處，看到大量的警車、警察，打聽下雖然傷者非華裔，但周圍都是華裔民眾，著實嚇了一跳；他說不久前該地點還發生了另外一起槍擊案，此前震驚社區的鄭勇見義勇為的命案就發生在一個街口之外；「這說明當地治安情況令人擔憂，希望警方能增派人手巡邏。」

全市當晚還發生另外五起槍擊案，導致至少一死七傷。最早的一起槍案發生在晚間7時30分左右，32歲的坎貝爾(Devin Campbell)在布朗士西125街交阿姆斯特丹大道連中數槍，送醫不治；之後布碌崙、曼哈頓又再連續爆發槍擊案，其中包括一名19歲男子在上西區籃球場被射傷。

根據市警數據，今年至今已有826人因槍擊案受傷或死亡，為2002年以來最高的紀錄。

案發次日，警方仍封鎖現場以進一步調查。（記者黃伊奕／攝影）
案發次日，警方仍封鎖現場以進一步調查。（記者黃伊奕／攝影）

槍擊 華裔 日落公園

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