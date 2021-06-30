布碌崙7、8大道改道公聽 華人促開現場會

不少華裔認為日落公園8大道商業區改成單行道後，恐面臨更嚴重塞車。(本報檔案照)

市交通局(DOT)29日晚針對布碌崙(布魯克林)7、8大道 改建為單行道計畫，舉行線上公聽會，儘管相較上一次會議翻譯服務到位，但當晚有許多當地居民的問題，並未獲得解答；有民眾在聊天室指出，當局應舉行現場會議，才無法逃避敏感問題，也有人認為最民主的方式是讓7、8大道居民針對該案，進行投票 。

該局專員史魯德(Ben Schwed)向參與者解釋提案內容，包括7、8大道改為單道單行、減少近200個停車位、增建單車道等重大改變；在史魯德講解的同時，線上已不斷丟出問題，反對者和支持者隔著螢幕相互喊話。

贊成該計畫者較少，指該案能有效保護行人和騎士安全；反對者指，7、8大道開車的人更多，沒有必要增設單車道，也有人指出，如果民眾因人行道擁擠而走上街，可能被電單車撞傷，認為該計畫不會保障社區安全。

紐約 亞裔民主黨俱樂部表示，線上會議不夠透明化，要求舉行現場公聽會，正視居民的問題；儘管當局聲稱曾事先做過外展工作，但很多7、8大道民眾並未知情，該會提出最民主的方法是讓7、8大道居民針對此計畫投票，不受其他地區民眾意見的影響。

回答問題時，史魯德表示當局做過多次道路模型計畫，且觀察當地的行車情況，總結改成單行道可行的計畫，且讓交通更安全；針對違規雙排停車，他說已和市警交通部門接洽，會進行必要執法。史魯德表示將繼續聽取民眾的意見，下次公聽會將大範圍宣傳讓民眾知曉。