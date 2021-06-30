國寶銀行爭取10萬元疫期補助 贈10非營利機構

國寶銀行申請到10萬元聯邦補助金，分配給十個非營利機構。(記者顏嘉瑩╱攝影)

國寶銀行日前為紐約華人社區向聯邦房屋貸款銀行(FHLBNY)爭取到10萬元補助金，29日在曼哈頓華埠舉行儀式，贈予十個非營利機構各1萬元，包括多間學校；國寶銀行董事長孫啟誠表示，學校教育 英才，對華社影響深遠，希望藉由贈送補助金，幫助他們及早從疫情 影響中重新站起來。

孫啟誠、國寶銀行董事孫儀芬和總裁孫儀文出席；獲贈單位包括紐約華僑學校、華埠兒童培護中心、路德會靈光堂、天主教顯聖容堂學校、北京中文學校、美東體育會、松柏之家社區服務中心、華僑社會福利社、UA3，以及CITYarts Inc.等，每個單位各獲得1萬元補助金。

孫啟誠說，疫情重創華社，補助金優先選擇分配給教育機構，協助他們從疫情中盡快站穩腳步。

紐約華僑學校董事長于金山表示，國寶銀行長期服務社區，去年疫情期間更協助社區申請政府各項補助，像是華僑學校這樣的機構，在疫情期間失去大部分學生，若沒有外界的補助幾乎無法存活。

路德會靈光堂托事部主席高盧惠蘭說，該教堂自去年3月起就持續關閉，改為線上中、英文基督崇拜，期間教會也買了許多口罩送給需要的人，如今疫情讓教會失去出租店面的主要資金來源，教堂也相當艱困，補助金有助教會繼續傳福音。

孫啟誠表示，紐約市 正從疫情中復甦，國寶銀行除了在經濟上幫助社區，也希望能見到社區通過教育改變未來，同時鼓勵華人參政，讓未來華人聲音能夠被主流社會重視。

國寶銀行表示，新冠疫情小商業復甦補助金(COVID-19 Small Business Recovery Grant)申請時間為5、6月，每間機構單位最多可申請1萬元、小商家9000元；申請者須在過去未申請過該補助，且證明在疫情期間的兩個月間利潤減少25%才可；該銀行去年7月也曾爭取到9萬元補助金，發給四個非營利機構及六個社區小商家。