我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

國寶銀行爭取10萬元疫期補助 贈10非營利機構

記者顏嘉瑩／紐約報導
國寶銀行申請到10萬元聯邦補助金，分配給十個非營利機構。(記者顏嘉瑩╱攝影)
國寶銀行申請到10萬元聯邦補助金，分配給十個非營利機構。(記者顏嘉瑩╱攝影)

國寶銀行日前為紐約華人社區向聯邦房屋貸款銀行(FHLBNY)爭取到10萬元補助金，29日在曼哈頓華埠舉行儀式，贈予十個非營利機構各1萬元，包括多間學校；國寶銀行董事長孫啟誠表示，學校教育英才，對華社影響深遠，希望藉由贈送補助金，幫助他們及早從疫情影響中重新站起來。

孫啟誠、國寶銀行董事孫儀芬和總裁孫儀文出席；獲贈單位包括紐約華僑學校、華埠兒童培護中心、路德會靈光堂、天主教顯聖容堂學校、北京中文學校、美東體育會、松柏之家社區服務中心、華僑社會福利社、UA3，以及CITYarts Inc.等，每個單位各獲得1萬元補助金。

孫啟誠說，疫情重創華社，補助金優先選擇分配給教育機構，協助他們從疫情中盡快站穩腳步。

紐約華僑學校董事長于金山表示，國寶銀行長期服務社區，去年疫情期間更協助社區申請政府各項補助，像是華僑學校這樣的機構，在疫情期間失去大部分學生，若沒有外界的補助幾乎無法存活。

路德會靈光堂托事部主席高盧惠蘭說，該教堂自去年3月起就持續關閉，改為線上中、英文基督崇拜，期間教會也買了許多口罩送給需要的人，如今疫情讓教會失去出租店面的主要資金來源，教堂也相當艱困，補助金有助教會繼續傳福音。

孫啟誠表示，紐約市正從疫情中復甦，國寶銀行除了在經濟上幫助社區，也希望能見到社區通過教育改變未來，同時鼓勵華人參政，讓未來華人聲音能夠被主流社會重視。

國寶銀行表示，新冠疫情小商業復甦補助金(COVID-19 Small Business Recovery Grant)申請時間為5、6月，每間機構單位最多可申請1萬元、小商家9000元；申請者須在過去未申請過該補助，且證明在疫情期間的兩個月間利潤減少25%才可；該銀行去年7月也曾爭取到9萬元補助金，發給四個非營利機構及六個社區小商家。

國寶銀行希望透過補助金，幫助學校能即早從疫情中復甦；左起依次為孫儀芬、孫啟誠、孫...
國寶銀行希望透過補助金，幫助學校能即早從疫情中復甦；左起依次為孫儀芬、孫啟誠、孫儀文。(記者顏嘉瑩/攝影)

疫情 紐約市 教育

上一則

疫情期間家暴增 獅子會步行籌款助勵馨

下一則

布碌崙7、8大道改道公聽 華人促開現場會

延伸閱讀

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座
教育轉行彩妝 「大媽」變身美女 成紐約知名彩妝師

教育轉行彩妝 「大媽」變身美女 成紐約知名彩妝師
紐約「英雄之環」紀念碑選址砲台公園 社區齊反對

紐約「英雄之環」紀念碑選址砲台公園 社區齊反對
紐約法拉盛、貝賽入室竊案月內十多起 家中勿放大量現金

紐約法拉盛、貝賽入室竊案月內十多起 家中勿放大量現金
白思豪：紐約市府員工 上班時不必戴口罩

白思豪：紐約市府員工 上班時不必戴口罩

熱門新聞

涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40
楊安澤承認敗選，但表示這場選舉已達到很多眾多目標，他將繼續以其他方式為紐約市更好的明天奮鬥。（記者洪群超/攝影）

紐約市長初選 亞當斯暫領先 楊安澤認輸

2021-06-23 07:08

紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？

2021-06-23 10:12
前楊安澤總統競選顧問透露，團隊一開始並不希望他參選紐約市長。(美聯社)

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

2021-06-25 10:45

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留