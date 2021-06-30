砲台公園建「英雄之環」紀念碑 居民未獲徵詢怒反

州府在曼哈頓砲台公園修建「英雄之環」紀念碑，由19棵楓樹環繞。（州長辦公室提供）

州長葛謨 (Andrew Cuomo)上周宣布，為紀念在新冠疫情 期間獻出生命的關鍵行業人員，將在曼哈頓下城砲台公園(Battery Park City)修建「英雄之環」(Circle of Heroes Monument)紀念碑；該工程本周動工，引起當地居民的強烈不滿，自發集結在公園內示威，選區市議員陳倩雯、州眾議員牛毓琳等都已致信葛謨，表示需要先徵求公眾意見，要求州府暫停工程。

葛謨23日宣布，為紀念那些在新冠疫情期間為了保護和服務民眾獻出生命的關鍵行業人員，將在砲台公園修建「英雄之環」紀念碑，由19棵楓樹環繞，代表19個不同的關鍵行業群體，訂於9月6日勞工節揭幕；紀念碑的中心將設置永不熄滅的火焰，紀念碑所在地將被重新命名為「關鍵工人公園」(Essential Workers' Park)。

雖然這片地域歸州府所有，不需要經過任何紐約市 土地建案申請批准，但砲台公園附近居民卻認為，該紀念碑不應在未徵求大家意見的情況下，直接興建。

居民指出，該工程會侵占這片面積並不大的綠地和有限的樹木，目前反對者已經在「Change.org」上發起連署，要求葛謨為該紀念碑重新選址，網址為shorturl.at/cCJMR，已獲得超過5400人支持。

牛毓琳和陳倩雯辦公室已致信葛謨，要求立即停止修建工程，並完成公共意見徵詢過程。

州長辦公室則表示，該選址是在與23名關鍵行業代表商討後確定的，並稱紀念碑僅會占用公園現有綠地面積的2%；但反對者稱與州長商討的關鍵行業代表都是工會領袖，而非社區居民。