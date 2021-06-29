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經文處登廣告 籲疫後深化台美合作

記者顏嘉瑩／紐約報導
駐紐約經文處刊登廣告，強調台美雙方持續深化夥伴關係，將有助於重建並確保推動全球經濟的強韌供應鏈。(經文處提供)
駐紐約經文處刊登廣告，強調台美雙方持續深化夥伴關係，將有助於重建並確保推動全球經濟的強韌供應鏈。(經文處提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處日前在「華爾街日報」(The Wall Street Journal)刊登廣告(見圖，經文處提供)，強調隨著全球逐漸從新冠肺炎疫情中復甦，如今正是台美關係最佳時刻，雙方持續深化夥伴關係，將有助於重建並確保推動全球經濟的強韌供應鏈

這則由駐紐約經文處25日刊登的半版彩色廣告，以「邁向韌性之路」(Road Map to Resilience)為題，兩國國旗並列，並以插圖標示台灣在去年為美國第九大貿易夥伴、第十大出口市場，同時美國也有45%的半導體製造設備銷往台灣。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，疫情已使全球供應鏈出現快速重組，拜登總統大力推動美國與民主夥伴間之關鍵產業供應鏈合作，聯邦參議院通過「創新與競爭法」，盼強化美國在新興科技領域的領導地位。

李光章說，台灣政府掌握運用趨勢，正結合理念相近國家夥伴，擘劃韌性供應鏈的前瞻藍圖；由於台美共享自由民主價值，雙方產業優勢高度互補，台灣毫無疑問是美國可信賴的絕佳供應鏈夥伴。

李光章表示，台美在許多領域緊密合作，未來隨著半導體、5G、電動車等科技和綠能產業快速發展，雙方合作潛力無窮。

李光章說，希望藉由此次刊登廣告，向美國社會大眾及業界傳達，台灣是美國重要的民主、經濟及安全夥伴，台灣樂願與美國及其他理念相近國家在後疫情時代齊心協力，共同打造安全、永續、具韌性的全球供應鏈。

此前，駐紐約經文處也於5月底，在賓州主要媒體「費城詢問者報」(The Philadelphia Inquirer)刊登廣告，強調台賓合作交流緊密，目前台灣是賓州在亞洲第六大出口市場。

由於賓州在人工智慧、機器人、自駕車、生技製藥及先進製程等領域具領先優勢，雙方日後將持續加強合作，經文處也會積極協助台灣各界加強與賓州的人才、研發、經貿及教育交流。

台灣 美國 供應鏈

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