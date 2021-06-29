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紐約區長初選 布碌崙有望出現首位西語裔區長

記者黃伊奕／紐約報導
雷諾索如果當選將成為布碌崙歷史首位西語裔區長。（圖片取自推特）
雷諾索如果當選將成為布碌崙歷史首位西語裔區長。（圖片取自推特）

雖然初選結果未完全統計結束，但根據目前已知計票2情況，布碌崙(布魯克林)很有可能會迎來歷史首位西語裔區長，布朗士則有可能迎來歷史首位非洲裔女區長。

在此次初選中，38歲的市議員雷諾索(Antonio Reynoso)以28%得票率，暫時在布碌崙區長競選中位居首位；非洲裔市議員康立基(Robert Cornegy Jr.)則以19%得票率緊隨其後，第三位為州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)，得票率17%。

雷諾索如果最後當選，他將成為布碌崙歷史上首位西語裔區長；他通過聲明表示，雖然目前他得票情況不錯，但他將等到每張選票都成功被計入；他說：「我相信接下來我們的領先比率會進一步拉大，並贏得最終的勝利，然後我會開始努力工作，為所有人建立一個更好更強大的布碌崙。」

雷諾索父母來自多明尼加，他則在布碌崙較貧窮的社區長大，之後成為市議會最年輕的市議員之一；雷諾索是民主黨進步派代表，目前擔任的市議員選區以布碌崙北部為主，雖然在此次布碌崙區長參選期間幾乎未至南區華社拜票，但獲得了州參議員劉醇逸的背書。

不少人認為，雷諾索如果最終勝選，將對紐約市新發展起來的西語裔領袖勢力起到非常重要的意義；日落公園社區西語裔人士Luis Macías說，「布碌崙並非擁有大比例西語裔選民，他能取得勝利主要是獲得白人與非洲裔選民的支持，他知道如何完成一個任務，而非單純依靠自己的種族背景」。

布朗士非洲裔參選人吉布森支持率暫領先

吉布森如果當選將成為布朗士歷史首位非洲裔女區長。（圖片取自推特）
吉布森如果當選將成為布朗士歷史首位非洲裔女區長。（圖片取自推特）

而在布朗士擁有53%的西語裔選民，近幾年布朗士區長一直是西語裔擔任，但在此次初選中，非洲裔參選人吉布森(Vanessa Gibson)則以39%支持率暫時領先於獲得34%支持的西語裔市議員卡布雷拉(Fernando Cabrera)；如果吉布森贏得最終勝利，她也將成為布朗士歷史首位非洲裔女區長。

布碌崙 布朗士 紐約市

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