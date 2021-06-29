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民代反警遊行示威被噴胡椒水 起訴市警

記者黃伊奕／紐約報導
選區包括布碌崙8大道的州參議員米維在抗議活動中被噴胡椒水。（路透）
選區包括布碌崙8大道的州參議員米維在抗議活動中被噴胡椒水。（路透）

選區包括布碌崙(布魯克林)8大道華社的州參議員米維(Zellnor Myrie)與州眾議員理查德森(Diana Richardson)28日在紐約東區聯邦法庭起訴紐約市警，指出去年在一場反警遊行中遭遇警方暴力執法，被圍堵與噴胡椒水而受傷。

米維與理查德森指出，他們此前在參加一場中，被警方過度使用武力而受傷，不僅被噴胡椒水，還遭到逮捕。

該訴訟將市長白思豪以及多名警察局高官列入被告，起訴文件中寫到：「這一經歷又一次痛苦並羞辱的提醒我們，遵守規則和服從警方命令，並不能保護自己免於警方暴行，即使是通過選舉成為了民選官員的非洲裔也是如此。」

該抗議活動於2020年5月29日在布碌崙巴克萊中心舉行，當時為非裔男子佛洛伊德(George Floyd)被殺後第四天，反警抗議活動正在全市各地發生。

米維和理查德森稱，他們在參加活動之前已經與警局領導取得聯繫，兩人也都有穿上表明自己身分的衣服，警方在抗議示威現場播放預先錄製的驅散信息後，兩人遵守命令準備離開巴克萊；但警方開始向人群進攻，用自行車進行圍堵推進。

根據起訴文件，理查德森被現場兩名警員衝撞後，沒有獲得任何警告便被對方用胡椒水噴了眼睛，她形容「瞬間失明、疼痛難忍」；之後還被推搡在地，也沒有獲得任何醫療服務。

而米維在被警方用自行車撞到，上前質問警方為什麼不合理使用武力時，同樣被現場警員用胡椒水噴了眼睛；他形容自己「被打蒙了」、「嚇壞了」以及「無法忍受的痛苦」；隨後米維與理查德森被警方帶上手銬押上警車，直到兩人被警方認出是民選官員後才被釋放。

根據起訴文件，米維當晚收到了市長的語音信息，為市警的行為道歉，之後理查德森也稱有收到道歉；兩人稱，事情發生後，他們都經歷了短期和長期的身體與精神健康問題，包括患上抑鬱症和焦慮症，其中理查德森右眼還出現健康問題。

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