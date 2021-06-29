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紐約客談／族裔政治盛行 亞裔怎應對

紐約客談

紐約市長民主黨初選基本已塵埃落定，原先民調數字看好的楊安澤遺憾退選；儘管他曾表示，投票不應強調族裔之分，但選舉結果表明，族裔恐怕仍然是認同感的最大來源。

楊安澤得票持領先的地區，主要是曼哈頓、皇后區和布碌崙的華人聚居區，以及之前背書他的傳統猶太裔社區，和他政見相似的非裔亞當斯則贏得了布朗士、布碌崙和皇后區的大部分非洲裔選票，白人賈西亞則在白人為主的曼哈頓占優；在亞裔人口在紐約市僅占14%的背景下，楊的落敗是自然的。

因此，亞裔若想作為一個整體來爭取政治權益，在族裔政治仍然盛行的今天，單靠將人組織起來投票支持亞裔參選人來擴大政治話語權，恐怕無法達到目的；資本主義社會裡，「資」才是「本」，要將錢組織起來投入政治，主動推出代理人、推動對自己有利的議程，才能真正形成自己的勢力。

當然，要讓華裔一蹴而就成為這種美國政治的高級玩家是不可能的，因此早期的華裔參政人士採取的是依附策略，通過依附建制派來擠入政治圈，提高亞裔的話語權；這種方法在華裔勢力極為弱小是有用的，但是若建制派和華裔社區的利益產生衝突，華裔社區就會成為犧牲品，依附建制派的華裔政客也只好默不作聲，華埠監獄、廢除SHSAT就是明證。

如今，華裔已非吳下阿蒙，社區利益也不斷擴展，原先依附建制派的策略不應再用；好在華裔社區的參政熱情不斷高漲，社區更應將資源組織起來推出符合社區利益的參選人。

華裔 紐約市 亞裔

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