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史泰登島超速暴增 年來逾11萬張罰單

記者黃伊奕╱紐約報導
史泰登島今年開出超過11萬張超速罰單。（本報檔案照）
史泰登島今年開出超過11萬張超速罰單。（本報檔案照）

史泰登島針對超速駕駛違章執法嚴厲，今年當地被開罰單的超速駕駛數據再次攀升，共計超過11萬次，罰金高達550萬元，是闖紅燈違規總數八倍。

市府近年來在全市範圍內設立了大量的交通攝像頭，凡是超過規定時速10哩的車輛以及在十字路口闖紅燈的車輛均會被這些攝像頭拍下，兩種違規都是罰款50元起。

在2021年史泰登島被拍下的超速駕駛紀錄要遠遠超過闖紅燈數量；據市府數據，在2021年1月1日至5月16日期間，史泰登島共紀錄了11萬648次違規紀錄，總罰款金額高達553萬2400元；同期在當地拍下的闖紅燈罰單共計1萬4136張，罰款金額為70萬6800元。

據有關數據，2021年至今史泰登島被拍下的超速違規紀錄相比往年已經暴增683%，幾乎是該行政區闖紅燈違規次數的八倍；當地居民稱兩種違規行為之間差異不足為奇，因為當地測速攝像頭數量是闖紅燈數量的三倍，過去市府已在當地安裝的測速攝像頭為100個，但闖紅燈攝像頭僅30個。

此外，根據市府數據，史泰登島超速最嚴重街道位於南島的莊園路(Manor Road)交布魯埃爾大道(Brielle Ave)，該路段發出的超速違規共6086張，罰款金額高達30萬4300元；排第二位的是北島的川拓坊(Trantor Place)交狄可孫大道(Dixon Ave)，該處發出的超速罰單共計5841張，罰款共計29萬2050元；排第三位的是南島的海灣街(Bay St)交天鵝街(Swan St)，該處發出4979張超速罰單，共計罰金24萬8950元。

史泰登島

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