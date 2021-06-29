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班森賀身分盜竊案多 至少2華人受害

記者顏潔恩╱紐約報導
警方呼籲居民購買帶鎖的郵箱，能夠有效防範身分盜竊。(記者顏潔恩╱攝影)
警方呼籲居民購買帶鎖的郵箱，能夠有效防範身分盜竊。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀社區身分盜竊案捲土重來，至少兩名華人發現個人信息遭不法分子盜用，用來申請信用卡及開設手機帳號等；轄管當地的市警62分局日前發布消息，提醒民眾提高警惕。

市警消息指出，首起案件受害者是報住在20大道交西8街的50歲華男，他近日和兒子到警局報案，稱在今年初時嫌犯就通過非法途徑，取得自己的個人信息；接著拿到T-Mobile手機公司開設四條手機線路，並購買了四部手機，直到本月20日收到帳單時，從未到過T-Mobile開設帳號的受害者，才發現個資遭盜用。

另外一起案件受害者則是報住在17大道交65街的40歲華男，他在本月18日收到銀行通知，發現有人利用他的身分在Capitol One銀行申請了兩張信用卡；不法分子也發現受害者在美國匯豐銀行(HSBC)擁有帳戶，並向這家銀行申請一張新的銀行卡。

這張銀行卡通過信件送到當事人家中，受害者立即打電話給相關銀行取消新卡申請，表示從未授權給任何人開通帳戶，信用卡公司正配合警方調查中。

班森賀身分盜竊案向來經常發生，警方此前就多次強調，民眾要妥善保管重要信件，購買帶鎖的郵箱最為保障，可防止竊賊伸手就偷走信件；另外也需要定時檢查自己的銀行帳戶，發現不尋常交易立即打電話查詢，並到警局報案。

警方也呼籲民眾若針對以上的案件有線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577提供線索，消息來源絕對保密。

手機 信用卡 華男

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