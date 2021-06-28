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紐約市初選 納稅人支付超億元競選相對基金

記者和釗宇／紐約報導
全市納稅人為各參選人贊助了超過1億元的公共相對基金，其中賈西亞拿到最多。（賈西亞競選團隊提供）
全市納稅人為各參選人贊助了超過1億元的公共相對基金，其中賈西亞拿到最多。（賈西亞競選團隊提供）

紐約市級職位黨內初選已經結束，市競選財務委員會(Campaign Finance Board)的數據顯示，全市納稅人為各參選人贊助了超過1億元的相對基金(public matching funds)；在市長參選人中，前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)拿到的相對基金最多，華裔參選人楊安澤排在第四位。

紐約市公共相對基金只配發給市級職位的參選人，包括市長、市主計長、公益維護人、各區區長和市議員；根據市長白思豪去年簽署的相對基金改革法，參加相對基金項目的參選人，每筆250元及以下的小額捐款，能獲得市府給予的八倍相對基金，以求減少大金主和大利益團體對選舉的影響力，增強草根參政的實力。

其中，民主黨市長參選人拿到的相對基金最多，根據市府的計算方法，市長參選人最多可拿到647萬6444元的相對基金；幾名參選人中，賈西亞以647萬5819元排在第一，第二和第三分別是市主計長斯靜格(Scott Stringer)和布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，楊安澤以643萬8528元排在第四位。

共和黨方面，參選人馬迪歐(Fernando Mateo)獲得203萬3918元，已經勝選的斯利瓦(Curtis Sliwa)則未達到獲得相對基金的門檻。

非營利政治監管組織Open Secrets高級數據分析師格拉文(Brendan Glavin)表示，紐約市的公共競選資助非常慷慨，而且市議會在2019年對公共競選資助項目進行改革，讓相對基金有所增長；作為對比，2013年黨內初選的相對基金總額僅為3000多萬元，在市長初選中勝出的白思豪，當時僅獲得397萬2196元相對基金。

紐約市 白思豪 楊安澤

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