排序複選制投票混亂 市議員提重回舊選制

22日初選是首個全市性採用排序複選制投票的選舉，投票站內放置大幅海報介紹此投票方式。(記者朱蕾/攝影)

剛剛落幕的紐約市 級選舉初選，是首個全市性採用排序複選制投票 (Ranked Choice Voting)的選舉，而皇后區 的市議員米勒(I. Daneek Miller)呼籲取消排序複選制投票，並稱此方式計票程序繁瑣、等待時間長，而且針對這一新投票方式的選民教育不足，要求在11月普選中再進行一次公投，決定是否繼續用該投票制。

此次初選，選民能夠按照自己的偏好對最多五名參選人進行排序。米勒說，「就目前而言，等待排序複選制投票選舉結果的繁瑣過程已經開始，這段時間裡重要的是，針對選民此投票方式的混亂實施以及延長出結果時間所表達的擔憂，政府必須做出回應。」

米勒過去就曾對此新投票方式的實施表示不滿，去年年底，他與市議員亞當斯(Adrienne Adams)等共同提起訴訟，稱選舉委員會(BOE)沒有按照「城市憲章」的規定，在全市首個使用排序複選制投票的皇后區第24選區市議員特別選舉前，對選民進行教育。該訴訟在法庭上被駁回。

初選前幾周，米勒在市議會提出提案，要求在11月對排序複選制投票進行重新表決。他說，「紐約人應該有機會權衡他們是否認為新投票方式可以接受，以及是否此方式及其引發的混亂正在影響選民對民主的信心。」