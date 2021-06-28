我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

排序複選制投票混亂 市議員提重回舊選制

記者朱蕾／紐約報導
22日初選是首個全市性採用排序複選制投票的選舉，投票站內放置大幅海報介紹此投票方式。(記者朱蕾/攝影)
22日初選是首個全市性採用排序複選制投票的選舉，投票站內放置大幅海報介紹此投票方式。(記者朱蕾/攝影)

剛剛落幕的紐約市級選舉初選，是首個全市性採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)的選舉，而皇后區的市議員米勒(I. Daneek Miller)呼籲取消排序複選制投票，並稱此方式計票程序繁瑣、等待時間長，而且針對這一新投票方式的選民教育不足，要求在11月普選中再進行一次公投，決定是否繼續用該投票制。

此次初選，選民能夠按照自己的偏好對最多五名參選人進行排序。米勒說，「就目前而言，等待排序複選制投票選舉結果的繁瑣過程已經開始，這段時間裡重要的是，針對選民此投票方式的混亂實施以及延長出結果時間所表達的擔憂，政府必須做出回應。」

米勒過去就曾對此新投票方式的實施表示不滿，去年年底，他與市議員亞當斯(Adrienne Adams)等共同提起訴訟，稱選舉委員會(BOE)沒有按照「城市憲章」的規定，在全市首個使用排序複選制投票的皇后區第24選區市議員特別選舉前，對選民進行教育。該訴訟在法庭上被駁回。

初選前幾周，米勒在市議會提出提案，要求在11月對排序複選制投票進行重新表決。他說，「紐約人應該有機會權衡他們是否認為新投票方式可以接受，以及是否此方式及其引發的混亂正在影響選民對民主的信心。」

投票 紐約市 皇后區

上一則

同志自豪大遊行復辦 「持續奮鬥」主題登場

下一則

首輪開票 華、猶太裔區 楊安澤主要票倉

延伸閱讀

川普俄州助選 展開「復仇之旅」 喊話2024返政壇

川普俄州助選 展開「復仇之旅」 喊話2024返政壇
川普俄州助選 展開「復仇之旅」 喊話2024重返政壇

川普俄州助選 展開「復仇之旅」 喊話2024重返政壇
亞當斯轟極左派 自稱新民主黨代言人

亞當斯轟極左派 自稱新民主黨代言人
亞當斯若當選 華人：應提拔華裔任要職

亞當斯若當選 華人：應提拔華裔任要職
紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？

紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？

熱門新聞

涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
楊安澤承認敗選，但表示這場選舉已達到很多眾多目標，他將繼續以其他方式為紐約市更好的明天奮鬥。（記者洪群超/攝影）

紐約市長初選 亞當斯暫領先 楊安澤認輸

2021-06-23 07:08

紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？

2021-06-23 10:12
前楊安澤總統競選顧問透露，團隊一開始並不希望他參選紐約市長。(美聯社)

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

2021-06-25 10:45

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免