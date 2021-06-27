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解禁後首次暑假 華生課外活動滿檔

記者牟蘭╱紐約報導
臧東慧參與大兒子的高中畢業典禮，並表示兩個孩子已做好部分暑期規畫。(臧東慧提供)
臧東慧參與大兒子的高中畢業典禮，並表示兩個孩子已做好部分暑期規畫。(臧東慧提供)

暑假來臨，不少華裔家長已為孩子規畫疫情趨緩、解禁後的首個暑假，部分家長稱孩子已接種疫苗，計畫參與實驗研究項目，為申請高中或大學做準備，也有家長希望孩子走出象牙塔，多參與課外實踐與夏令營等。

暑假開始，不少家長為孩子安排了實驗課程或夏令營計畫。(記者牟蘭╱攝影)
暑假開始，不少家長為孩子安排了實驗課程或夏令營計畫。(記者牟蘭╱攝影)

長島納蘇郡的州立大學神經科學研究所教授朱崴，育有兩個女兒，他從事疫苗相關研究，得知12歲以上的青少年符合接種標準後，立即帶16歲與13歲的女兒接種；他說，大女兒將準備大學申請，因此暑期規畫不少活動，但因一些大學仍未開放校園導覽，只能線上查資料。

曾指導多名「少年諾貝爾獎」雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)的朱崴說，他已為大女兒申請語言研究相關的項目，小女兒則將到他的實驗室參與研究；他指，許多家長都計畫讓孩子在暑期提高學術能力，以他的實驗室為例，為防疫限制學生數，今年4月，暑期已完全滿額。

皇后區新鮮草原的周靖女兒分別15與14歲，兩人上周已完全接種疫苗，但他說，接種疫苗並不意味可以放鬆防疫，出行時仍須戴口罩，避免擁擠場合；除了補習班外，他還幫兩個孩子報名夏令營，希望她們能在戶外多運動。

剛結束市議員選舉的臧東慧，有兩個兒子，均就讀史岱文森高中(Stuyvesant High School)，他25日參加17歲大兒子的畢業典禮；他說，兒子將進入伊利諾大學(UIC)，今年暑假將重返高中的機器人隊，與老師及學弟妹共同研究。至於小兒子，臧東慧計畫讓他多參加課外實踐，走出象牙塔，接觸社會。

暑假開始，不少華裔家長為孩子安排了實驗課程或夏令營計畫；圖為皇后區的學生放學回家...
暑假開始，不少華裔家長為孩子安排了實驗課程或夏令營計畫；圖為皇后區的學生放學回家。(記者牟蘭／攝影)

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