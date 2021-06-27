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暑假到 華人安排子女健身、旅遊當義工

記者顏潔恩╱紐約報導
李麗娟(右二)一家人。(李麗娟提供)
李麗娟(右二)一家人。(李麗娟提供)

暑假開始，但因新冠疫情，與往年暑假計畫相比，很難出國旅行；家長們除計畫全家出遊，也鼓勵子女擔任義工、打暑期工增加生活經驗。

布碌崙(布魯克林)華人健康協會會長陳麗娜是社區熟知的「女超人」，工作繁忙，還要照料四個兒女，最大的14歲、最小五歲。因為年齡，都還未能接種疫苗，雖然他們會叨念著想外出旅遊，但擔心疫情，僅規劃上州兩天一夜的露營行程。

陳麗娜(左)一家人。(陳麗娜提供)
陳麗娜(左)一家人。(陳麗娜提供)

四個孩子都很外向，喜歡探索，這樣的安排能讓他們接近大自然，且戶外空氣流通，是最佳的選擇；自小培養打網球的三個女兒，接下來都會陸續參加競賽，趁這段空暇訓練，陳麗娜說每天到球場訓練四個小時是必備。

陳麗娜也鼓勵孩子多參與社區活動，增進社交和溝通能力，她以大女兒Maggie為例，從小就常跟著她穿梭社區；今年暑假Maggie主動說，想當義工，到會所幫忙，陳麗娜認為這也有助培養孩子的責任心、領導能力。

布魯克林居民李麗娟，也是16、14和11歲孩子的母親，她說所幸紐約市疫情好轉不少，孩子至少能到公園運動消遣，最愛的就是打籃球和壁球；原本今年有回國打算，但中國旅行限制還未解封，一家人計畫下月初到賓州自駕遊，因疫困在家裡已久的孩子們都相當期待。之後大女兒就要打暑期工、到診所當義工等，雖然跟以往相比是個不尋常的暑假，但也規畫不少事情，儘量過得充實。

疫情 布魯克林 紐約市

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